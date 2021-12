Fillon Maillet na zadnjem streljanju do zmage, Slovenci brez točk

Najboljša sta bila Rok Tršan na 42. in Miha Dovžan na 43. mestu. V lovu na točke je bil v zadnjem krogu po zelo dobrem strelskem nastopu – zadel je 19 od 20 strelov – Tršan, a je po 37. mestu po zadnjem streljanju zaradi počasnega teka izgubil nekaj mest in končal kot 42. V fotofinišu je za las prehitel Dovžana. Za zmagovalcem sta oba zaostala 2:55,2 minute, Dovžan pa je zgrešil strel več od Tršana.

V boju za zmago je Fillon Maillet ugnal vse tekmece, pred zadnjim streljanjem je v teku najprej nadoknadil 12 sekund zaostanka za zmagovalcem sprinta in do tedaj najboljšim, Nemcem Johannesom Kühnom. V strelskem dvoboju stoje pa je nato strl Nemca, ki je kar trikrat zgrešil in padel na 15. mesto. V cilju je Jacquelin, ki je bil drugi, za rojakom zaostal 32,1 sekunde. Tretje mesto so najprej pripisali Desthieuxu, ki je tako kot reprezentančna kolega zgrešil en strel. Po kasnejši spremembi vodstva tekmovanja pa je najnižja stopnička pripadla Samuelssonu, ki je na strelišču zgrešil dvakrat.

Za Fillona Mailleta je to sedma zmaga v svetovnem pokalu in 36. uvrstitev na stopničke. V skupnem seštevku je vodstvo prevzel Samuelsson (250 točk). Ima sedem točk naskoka pred Jacquelinom in 25 pred Norvežanom Vetlejem Sjaastadom Christiansenom.