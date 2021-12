Fillon Maillet s strelsko ničlo do zmage, Dovžan priboril 21 mest

Quentin Fillon Maillet, ki je sprint končal kot četrti, je blestel predvsem na strelišču, kjer so tekmeci počasi odpadali, in po tretjem postanku je prevzel vodstvo, ki ga je na zadnjem postanku potrdil z brezhibnim ekspresnim streljanjem. Z osmo zmago v karieri se je 29-letni Francoz začasno prebil tudi na prvo mesto v skupnem seštevku pokala. Njegov edini resen tekmec v drugem delu je bil Rus Edvard Latipov, ki pa je na prvem postanku stoje zgrešil še drugi strel. Na koncu se je Rus za drugo mesto boril z danes brezhibnim strelcem Norvežanom Vetlejem Sjastadom Christiansnom, ta je bil po sprintu osmi, v fotofinišu pa je bil uspešnejši Rus. Edini Slovenec na tekmi je bil Miha Dovžan, ki je krepko popravil vtis s sprinta in pred 20.000-glavo množico navijačev pridobil 21 mest ter osvojil štiri nove točke svetovnega pokala.

Elvira Öberg v Franciji do premierne zmage

Mlada švedska biatlonka Elvira Öberg je na zasledovalni tekmi v francoskem Le Grand Bornandu prišla do premierne zmage v svetovnem pokalu. Francozinjo Julio Simon je prehitela za 4,1 sekunde in starejšo sestro Hanno za 11,6. Prva favoritinja za zmago Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland, ki je dobila četrtkov sprint, si je na uvodnih dveh streljanjih pristreljala tri kazenske kroge, česar v smučini ni uspela nadoknaditi, čeprav so kasneje grešile tudi tekmice. V končnici so bile v boju za stopničke ob četverici omenjenih še Avstrijka Lisa Theresa Hauser, Francozinja Anais Bescond in Italijanka Lisa Vittozzi, ki so šle s četrtega streljanja od drugega do sedmega mesta, ločile pa so jih tri sekunde. A Simonova in starejša med sestrami Öberg sta imeli v zadnjem krogu največ moči. Roeiselandova je za stopničkami zaostala 1,6 sekunde, še vedno pa vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer je zdaj druga 22-letna Elvira Öberg.

Edina Slovenka Polona Klemenčič pred kar 20.000 gledalci ni uspela nadgraditi 38. mesta s sprinta, ko je prvič v sezoni osvojila točke svetovnega pokala. S skupno petimi kazenskimi krogi je bila 48.

Izidi:

- moški, zasledovalno (12,5 km):

1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 30:58,3 (0)

2. Edvard Latipov (Rus) + 16,1 (2)

3. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 16,2 (0)

4. Anton Smolski (Blr) 32,8 (1)

5. Johannes Thingnes Boe (Nor) 43,3 (3)

6. Sturla Hom Laegreid (Nor) 52,9 (1)

7. Tarjei Boe (Nor) 1:09,8 (1)

8. Said Karimula Halili (Rus) 1:18,6 (0)

9. Emilien Jycquelin (Fra) 1:24,2 (5)

10. Erik Lesser (Nem) 1:27,6 (1)

...

37. Miha Dovžan (Slo) 3:39,0 (1)

- vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 315 točk

2. Sebastian Samuelsson (Šve) 312

3. Emilien Jacquelin (Fra) 311

4. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 307

5. Edvard Latipov (Rus) 307

6. Johannes Thingnes Boe (Nor) 289

7. Tarjei Boe (Nor) 272

8. Sutla Holm Laegreid (Nor) 233

9. Simon Desthieux (Fra) 232

10. Anton Smolski (Blr) 226

...

46. Jakov Fak (Slo) 40

58. Miha Dovžan (Slo) 15

68. Klemen Bauer (Slo) 6

Izidi:

- ženske, zasledovalno (10 km):

1. Elvira Öberg (Šve) 29:27,0 (2)

2. Julia Simon (Fra) + 4,2 (1)

3. Hanna Öberg (Šve) 11,6 (2)

4. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 13,4 (3)

5. Lisa Vittozzi (Ita) 19,6 (1)

6. Anais Bescond (Fra) 30,7 (1)

7. Lisa Theresa Hauser (Avt) 40,5 (1)

8. Svetlana Mironova (Rus) 52,0 (1)

9. Anfisa Rescova (Rus) 52,4 (3)

10. Dorothea Wierer (Ita) 55,1 (2)

...

48. Polona Klemenčič (Slo) 4:20,7 (5)

- vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 379 točk

2. Elvira Őberg (Šve) 327

3. Dzinara Alimbiekava (Blr) 305

4. Hana Sola (Blr 291

5. Lisa Theresa Hauser (Avt) 289

6. Hanna Őberg (Šve) 287

7. Anais Bescond (Fra) 250

8. Denise Herrmann (Nem) 224

9. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 209

10. Anais Chevalier Bouchet (Fra) 202

...

77. Polona Klemenčič (Slo) 3