Fillon Maillet še šesti zmagovalec zime 2020/21, Fak skromen 22.

Drugi je bil v francosko-norveškem obračunu, ki ga je motil le ŠvedSebastian Samuelsson, Francoz Emilien Jacquelin, ki je bil v sprintu šele šesti, a si je drugo najvišjo stopničko zmagovalnega odra priboril predvsem s 100-odstotnim streljanjem. Petkov zmagovalec sprinta Johannes Dale je moral v kazenski krog dvakrat in končal kot tretji.

Tekma je bila izjemno napeta do zadnjega streljanja, ko pa sta Francoza podrla vseh pet tarč in se med seboj udarila za zmago. Preostali so se borili za tretje mesto, a je imel na strelišču najmirnejšo roko Dale, zato je tudi on neogrožen prišel do uvrstitve na zmagovalni oder, čeprav je njegov rojak Johannes Thingnes Boe, vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, razliko na progi močno zmanjševal. Francozi in Norvežani so zasedli kar prvih sedem mest.

Svojo uvrstitev je v primerjavi s petkovim sprintom izboljšal Fak, ki je na prvih treh streljanjih zgrešil po enkrat, na koncu pa zadel vse in končal kot 22. Do prvih točk v sezoni se je prebil tudi Miha Dovžan na 37. mestu, ki je v kazenski krog zavil šele po četrtem streljanju. Roku Tršanu ni uspelo ponoviti petkove predstave in s kar petimi zgrešenimi streli je zasedel 46. mesto.

V nedeljo na ženski zasledovalni tekmi Slovenija ne bo imela svoje predstavnice, moško vrsto, ki se ji bo priključil Klemen Bauer, pa čaka štafetna tekma.