Finec na klopi hokejistov Olimpije

Antti Karhula izhaja iz finske hokejske šole in je svojo trenersko kariero gradil na Finskem v ligi Mestis, v Erste ligi na Madžarskem, v ligi ICE je bil trener Fehervar AV19 in nazadnje trener HC Banska Bystrica. Popoldne je že prispel v Ljubljano in bo ekipo vodil že na gostovanju v Gradcu. Klub in Antti Karhula sta sklenila sodelovanje tudi za naslednjo sezono.

Z novim trenerjem se obeta nekaj sprememb v ekipi, o katerih vas bomo sproti obveščali. "V zadnjih dneh so se v klubu zgodile velike spremembe, zato me zelo veseli, da smo v našo hokejsko družino pripeljali finskega hokejskega strokovnjaka. Verjamemo, da bo znal fante motivirati in pripraviti na najpomembnejši del sezone, ki je pred nami. Še posebej nas veseli, da smo z Anttijem Karhulo našli skupni imenovalec tudi pri nadaljevanju naše zgodbe, torej razvoju slovenskih hokejistov in delu z mladimi. Aktivno bomo začeli tudi graditi ekipo za naslednjo sezono," je v uradni izjavi za javnost povedal predsednik kluba Miha Butara. "Vse se je zgodilo zelo hitro in z veseljem sem se odzval vabilu iz Ljubljane. O Olimpiji in mestu sem slišal le dobre stvari in vesel sem, da sem tu," je po prihodu v Ljubljano za klubsko spletno stran dejal Antti Karhula.