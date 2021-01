Finski branilec v Tivoliju

"O Ljubljani sem slišal, da je zelo lepo mesto, o Olimpiji pa same dobre stvari. Ekipa ima visoke cilje in veseli me, da ji bom pri tem pomagal. Zaradi covida-19 so časi zelo težki, tudi ali še posebej v športu. Zato komaj čakam, da bom igral igro, ki jo imam najraje," za uradno klubsko spletno stran pravi Juuso Pulli, ki se bo ekipi pridružil v četrtek. "Ker se je reprezentančni branilec Mark Čepon težko poškodoval in bo izpustil celotno sezono, smo poiskali zamenjavo. Z vodjo strokovnega štaba Karijem Saavolainenom smo se odločili, da je Juuso Pulli primerna okrepitev našega moštva za letošnjo sezono in morebitni potencial za naslednjo," je za spletno stran zmajev iz Tivolija dejal športni direktor klubaJože Kovač.