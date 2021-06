Finski branilec v Tivoliju

Finski hokejist Joona Erving, ki po trditvah ljubljanskega kluba slovi kot izjemen drsalec, si je izkušnje nabiral na Finskem in Slovaškem. "Lep pozdrav vsem navijačem HK SŽ Olimpije. Navdušen sem nad novim izzivom in priložnostjo, ki mi je bila dana. Veselim se avgusta, da bom videl Slovenijo, predvsem Ljubljano. Do snidenja uživajte v poletju," je za uradno spletno stran ob podpisu pogodbe dejal 26-letni Finec, ki je zadnje tri sezone preživel na Slovaškem.

V ljubljanskem taboru so pred novo sezono napovedali, da bodo poiskali tudi nekaj tujih okrepitev. V vratih bo ostal Finec Paavo Hölsä, kot prvi novinec pa je v začetku junija pogodbo že sklenil francoski napadalec Guillaume Leclerc. Poleg njega sta pogodbi že podpisala tudi 33-letni Kanadčan Sebastien Piche, ki igra na mestu branilca, in njegov rojak Wade Murphy, ki igra na poziciji napadalca.