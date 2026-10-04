Finski zvezdnik smučarskega teka Iivo Niskanen premagal kožnega raka

Hkrati je sporočil pomirjujočo novico. Šlo je za lokalizirano kožno spremembo, kar pomeni, da se je vse skupaj končalo zgolj z dvema operacijama in "velikim strahom".

" Doživel sem že veliko vzponov in padcev, a nihanja so bila v zadnjih mesecih še bolj ekstremna kot običajno, " je v soboto na Instagramu zapisal trikratni olimpijski prvak v smučarskem teku Iivo Niskanen .

Maligni melanom velja za najbolj agresivno in nevarno obliko kožnega raka. Ker so kožno spremembo zaznali v zgodnji fazi, je imel Niskanen srečo, saj je bil rak omejen na vrhnjo plast kože in se še ni razširil na okoliško tkivo. Zdravljenje je zato bilo uspešno.

"Kljub vsemu lahko z optimizmom pričakujem začetek tekmovalne sezone," je zapisal Niskanen.

Čakanje na izvide preiskav je bilo razumljivo stresno. "Zdaj pa je občutek toliko lepši, saj treningi potekajo po načrtih, jaz pa lahko doma med treningi malo zadremam z novorojenčkom," je zapisal Niskanen.

Zahvaljujoč odličnemu zdravljenju lahko nadaljuje z običajnim življenjem, je Niskanen navedel v sporočilu finske smučarske zveze.

Niskanen, ki se je septembra s soprogo razveselil tretjega otroka, je zaradi operacij izpustil poletne priprave. Reprezentanci se bo pridružil šele novembra, deloma tudi zaradi novega družinskega člana.

"Vidimo dober napredek in predvsem trdno odločenost, da lahko optimistično zremo v prihodnost. Nadaljevali bomo korak za korakom in postopek prilagajali tako, da bo to najbolje za Iiva in njegovo družino," je dejal novi selektor reprezentance Joakim Abrahamsson.