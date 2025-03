Fis po Lindviku in Forfangu suspendiral še tri skakalce

Že pred tem sta bila suspendirana najuspešnejša norveška tekmovalca Marius Lindvik in Johann Andre Forfang. "Pedersena, Sundala in Johanssona, člane norveške ekipe, ki je tekmovala na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu, je Fis začasno in s takojšnjim učinkom suspendiral z vseh tekmovanj pod okriljem Fisa in norveške smučarske zveze," so zapisali v današnji izjavi za javnost.

Na zahtevo preiskovalcev neodvisnega urada Fisa za etiko in skladnost je mednarodna zveza v torek zasegla vse skakalne drese, ki jih je norveška reprezentanca uporabljala v Trondheimu tako pri smučarskih skokih kot v nordijski kombinaciji v moški in ženski konkurenci. Inšpekcija ni odkrila nepravilnosti v opremi, ki jo uporabljajo ženska norveška skakalna reprezentanca ter obe izbrani vrsti v nordijski kombinaciji. Dresi, ki jih uporablja moška ekipa smučarskih skokov, pa so sprožili dodatne sume manipulacije, kar je privedlo do novih začasnih izključitev s tekmovanj, je dodala krovna mednarodna zveza.

Pri Fisu so v sredo do konca sezone suspendirali oba norveška skakalca Lindvika in Forfanga skupaj z glavnim trenerjem Magnusom Brevigom, njegovim pomočnikom Thomasom Lobbnom in članom osebja Adrianom Liveltenom.