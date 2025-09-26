Svetli način
Zimski športi

FIS po olimpijski generalki v Predazzu potrdil spremembe pravil

Zürich, 26. 09. 2025 12.34 | Posodobljeno pred 9 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Tri hude poškodbe kolena v enem vikendu na generalki olimpijskih iger v Predazzu so botrovale hitrim ukrepom krovne zveze FIS za večjo varnost v smučarskih skokih. Pododbor za opremo in razvoj je v sredo v Zürichu pričakovano potrdil spremembe pravil za drese skakalk, je po sestanku sporočil vodja slovenskih reprezentanc Gorazd Pogorelčnik.

Alexandria Loutitt
Alexandria Loutitt FOTO: Profimedia

Minuli konec tedna so se na tekmah poletne velike nagrade huje poškodovale nekdanja številka 1 v ženskih skokih Avstrijka Eva Pinkelnig, nekdanja svetovna prvakinja iz Planice Kanadčanka Alexandria Loutitt in japonska nordijska kombinatorka Haruka Kasai. Trojica si je na skakalnicah v dolini Fiemme na prizorišču naslednjih zimskih olimpijskih iger po padcih poškodovala križne vezi, kar zanje pomeni predčasen konec sezone. Kot je v začetku tedna napovedal vodja reprezentanc Gorazd Pogorelčnik, so pri FIS-u takoj ukrepali s spremembo pravil pri dresih skakalk.

"Na sestanku smo pričakovano potrdili spremembe, o katerih smo se dogovorili takoj po Predazzu, ko smo videli, da je treba ukrepati. Dresi skakalk zdaj ne bodo več po kroju izenačeni z moškimi, temveč bodo imele skakalke večjo oporno površino, s tem bodo hitrosti na zaletišču nižje, nižja bo parabola leta in lažje bo doskočiti," je povzel Pogorelčnik.

Vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo. Gorazd Pogorelčnik
Vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo. Gorazd Pogorelčnik FOTO: Damjan Žibert

Kot je dodal, bi si sam sicer želel, da bi šli v razkoraku še bolj dol. "Sprejeli smo povečanje obsega dresov za skakalke, v razkoraku smo šli dol za 2 cm. Avstrijec je, denimo, predlagal celo, da bi šli dol za 8 cm, s čimer bi se še bolj povečal obseg. Dva centimetra sta vsekakor bolje kot nič. Zdaj so dresi punc zelo podobni kot lansko sezono," je še pojasnil Pogorelčnik in dodal, da bodo te spremembe veljale že na naslednjih tekmah v Klingenthalu.

Vodja reprezentanc je še povedal, da gre moška vrsta v ponedeljek na priprave v Oberstdorf in jih bo kombinirala z Garmisch-Partenkirchnom, zato skakalci niso že zdaj odpotovali na trening v Predazzo. Ženska vrsta pa se je takoj po tekmi s selektorjem Jurijem Tepešem vrnila na olimpijski skakalnici, saj so ju danes zaprli zaradi načrtovane prenove in za zdaj ni znano, če bo do olimpijskih iger sploh še mogoče v Predazzu kaj skakati.

"Z Jurijem sva se že na poletni VN v Predazzu dogovorila, da bodo dekleta izkoristila priložnost. Punce so morale iti takoj nazaj, ker se bodo dela na skakalnici nadaljevala. Možno je, da se tam sploh ne bo več dalo skakati. Od danes je skakalnica namreč zaprta," je pojasnil Pogorelčnik. Kot je dodal, bodo organizatorji nekoliko skrajšali mizo, šli bodo za pol stopinje dol z naklonom, kar pomeni, da bo parabola leta drugačna in vpadni kot pristanka prijaznejši za športnike.

smučarski skoki fis pravila
ISSN 1581-3711
