Fis potrdila: dekleta bodo letela v Planici

Poleti bo na sporedu šest tekem velike nagrade za moške in pet za ženske. Velika nagrada se bo začela 9. in 10. avgusta v francoskem Courchevelu, oboji bodo imeli finale 25. in 26. oktobra v nemškem Klingenthalu.

Bolj zanimiva pa je seveda zimska sezona z vrhuncem na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini februarja 2026. Na moškem koledarju je 17 postaj svetovnega pokala, svetovno prvenstvo v poletih bo konec januarja (23. - 25.) v nemškem Oberstdorfu, med 6. in 22. februarjem so na sporedu zimske olimpijske igre, veliki finale sezone pa bo od 27. do 29. marca na letalnici bratov Gorišek v Planici.

Poleti do na koledarju še 28. februarja in 1. marca na Kulmu ter 21. in 22. marca v Vikersundu.