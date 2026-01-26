FIS ravnal neprofesionalno? 'Nein, nein!'

Ozadje komplikacije na nedeljski tekmi letalcev je še vedno precej nejasno. Hitro zatem, ko so se smuči Domna Prevca odpeljale po letalnici v Oberstdorfu, je prvi skakalec letošnje zime ob sebi že imel nov par. Na vrhu letalnice je imel osrednjo vlogo švicarski kontrolor FIS-a Hubert Mathis, ki je svetovnemu rekorderju na neprofesionalen način pokazal, da ne sme nastopiti.

Ostremu zamahu z rokama ni sledila nobena razlaga, edino, kar je bilo slišati iz njegovih ust, je bilo ponavljanje besede "nein", kar v slovenskem prevodu pomeni "ne". Mathis se je nato od Prevca pomaknil do Timija Zajca in mu ukazal, da mora nastopiti, čeprav se je slovenska reprezentanca, ki ji je bilo jasno, da so možnosti za visoke uvrstitve splavale po vodi, takrat nagibala k bojkotu tekme.

Slovenska ekipa se je na odločitev kontrolorja hitro pritožila, njihov protest pa je bil s strani štiričlanske žirije zavrnjen. Proti nastopu Prevca so glasovali Čeh Ivo Greger, Nemec Georg Spaeth in Norvežan Kristian Brenden. Edini, ki je odločil, da se lahko tekma normalno nadaljuje, je bil slovenski tehnični delegat Aljoša Dolhar, a je bil njegov glas premalo za to, da bi bila sprejeta smiselna odločitev.

Vodja smučarskih skokov na SZS Gorazd Pogorelčnik je v izjavi za nacionalno televizijo pojasnil, da so pridobili izjavo predskakalca, ki je videl, da je nekdo od prostovoljcev nenamerno z dežnikom podrl smuči, ki so se nato odpeljale po letalnici. Na osnovi tega bodo napisali poročilo in ga poslali na FIS. "Zelo dobro vlogo je odigral tehnični delegat Aljoša Dolhar, ki je bil edini za to, da Domen ponovi skok, ostali pa so bili proti. Bil sem v sobi za žirijo, ko je prišla informacija o tem, kar je videl predskakalec. Na osnovi tega sem bil prepričan, da se bo žirija odločila, da lahko Domen opravi skok. Ni mi jasno, zakaj so se odločili drugače," je povedal Pogorelčnik.

Pri njihovem odločanju je sporno dejstvo, da niso stoodstotno vedeli, kaj se je zares zgodilo, čeprav po neuradnih informacijah Prevc ni naredil ničesar narobe. V takšnih primerih je navada, da se nenameren zaplet spregleda, a tokrat temu ni bilo tako. Športna javnost je prepričana, da je to velika črna pika za FIS, ki je brez kakršnekoli podlage diskvalificiral športnika, ki v zadnjem času najbolj med vsemi posamezniki skrbi za prepoznavnost in priznanost tega športa.