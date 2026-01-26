Naslovnica
Zimski športi

FIS ravnal neprofesionalno? 'Nein, nein!'

Oberstdorf, 26. 01. 2026

Avtor:
A.M.
Hubert Mathis

Dan po odmevnem zapletu na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v poletih v Oberstdorfu je po spletu zaokrožil posnetek, na katerem kontrolor FIS-a Hubert Mathis prepoveduje nastop Domnu Prevcu, ki je v vmesnem času že dobil nove smuči. To, da je bila takrat odločitev že sprejeta, je razumljivo, sporno pa je, da s takšnim ravnanjem in odnosom črnijo smučarske skoke.

Ozadje komplikacije na nedeljski tekmi letalcev je še vedno precej nejasno. Hitro zatem, ko so se smuči Domna Prevca odpeljale po letalnici v Oberstdorfu, je prvi skakalec letošnje zime ob sebi že imel nov par. Na vrhu letalnice je imel osrednjo vlogo švicarski kontrolor FIS-a Hubert Mathis, ki je svetovnemu rekorderju na neprofesionalen način pokazal, da ne sme nastopiti.

Preberi še Bizarno: Prevc ostal brez smuči, Slovenija brez medalje

Ostremu zamahu z rokama ni sledila nobena razlaga, edino, kar je bilo slišati iz njegovih ust, je bilo ponavljanje besede "nein", kar v slovenskem prevodu pomeni "ne". Mathis se je nato od Prevca pomaknil do Timija Zajca in mu ukazal, da mora nastopiti, čeprav se je slovenska reprezentanca, ki ji je bilo jasno, da so možnosti za visoke uvrstitve splavale po vodi, takrat nagibala k bojkotu tekme.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenska ekipa se je na odločitev kontrolorja hitro pritožila, njihov protest pa je bil s strani štiričlanske žirije zavrnjen. Proti nastopu Prevca so glasovali Čeh Ivo Greger, Nemec Georg Spaeth in Norvežan Kristian Brenden. Edini, ki je odločil, da se lahko tekma normalno nadaljuje, je bil slovenski tehnični delegat Aljoša Dolhar, a je bil njegov glas premalo za to, da bi bila sprejeta smiselna odločitev.

Preberi še FIS se brani: 'Krivda je Prevčeva'

Vodja smučarskih skokov na SZS Gorazd Pogorelčnik je v izjavi za nacionalno televizijo pojasnil, da so pridobili izjavo predskakalca, ki je videl, da je nekdo od prostovoljcev nenamerno z dežnikom podrl smuči, ki so se nato odpeljale po letalnici. Na osnovi tega bodo napisali poročilo in ga poslali na FIS. "Zelo dobro vlogo je odigral tehnični delegat Aljoša Dolhar, ki je bil edini za to, da Domen ponovi skok, ostali pa so bili proti. Bil sem v sobi za žirijo, ko je prišla informacija o tem, kar je videl predskakalec. Na osnovi tega sem bil prepričan, da se bo žirija odločila, da lahko Domen opravi skok. Ni mi jasno, zakaj so se odločili drugače," je povedal Pogorelčnik.

Preberi še Molk slovenskih skakalcev in pritožba vodilnih

Pri njihovem odločanju je sporno dejstvo, da niso stoodstotno vedeli, kaj se je zares zgodilo, čeprav po neuradnih informacijah Prevc ni naredil ničesar narobe. V takšnih primerih je navada, da se nenameren zaplet spregleda, a tokrat temu ni bilo tako. Športna javnost je prepričana, da je to velika črna pika za FIS, ki je brez kakršnekoli podlage diskvalificiral športnika, ki v zadnjem času najbolj med vsemi posamezniki skrbi za prepoznavnost in priznanost tega športa.

FIS ravnal neprofesionalno? 'Nein, nein!'
Je bil Domen Prevc v Oberstdorfu oškodovan?
FIS ravnal neprofesionalno? 'Nein, nein!'
smučarski skoki fis Oberstdorf domen prevc poleti

lambert
26. 01. 2026 11.43
Nihče od sotekmovalcev ne bi bil prizadet, v kolikor bi Domnu dovolili nastopiti. To je neispodbitno dejstvo. So pa ocitno špekulirali Nemci medtem, ko so se Norvežani bali izgubiti medalje. Vse jasno ... samo Čeh se je po domače podelal v hlače. Škoda za FIS.
Odgovori
0 0
FlatyEric
26. 01. 2026 11.42
Naši bi morali bojkotirati nadaljevanje tekme.
Odgovori
0 0
Castrum
26. 01. 2026 11.41
Kot lahko beremo so to znana dejstva: Ker ni bilo prostovoljca ki bi mu Domen podal smuči, jih je naslonil. Mimo pride prostovoljec in z dežnikom zadene smuči..... Ja, slučajno..
Odgovori
+1
1 0
DirtySanchez
26. 01. 2026 11.39
Nemci v planici se vse vrača
Odgovori
+3
3 0
proofreader
26. 01. 2026 11.39
Trikrat "nein" je 999 obrnjeno 666?
Odgovori
+3
4 1
Tinček25
26. 01. 2026 11.37
Sem prepričan, da bi žirija dvakrat premislila preden bi ekipo diskvalificirala, če bi takšne zadeve reševalo sodišče. Vodstvo reprezentance bi na osnovi odločbe sodišča od FISa zahtevalo odškodnino.
Odgovori
+5
5 0
kle21
26. 01. 2026 11.33
raje si ne predstavljamo, kaj bi se zgodilo, da bi norvežan par sekund prej že odskočil, smučke pa za njim po stezi..totalna površnost v prvi vrsti organizatorja.. tu pogrešamo tudi Stareta in njegove opazke:-)
Odgovori
+5
5 0
Tak je to
26. 01. 2026 11.33
Logicno da sta proti glasovala Nemec in Norvezan. S tem pomagali svojima reprezentancama, ki sta se borila za bron, ki bi ga drugace vzela Slovenija. Ni mi pa jasno zakaj je Ceh glasoval proti.
Odgovori
+3
3 0
KrofKrof
26. 01. 2026 11.40
Denar
Odgovori
+2
2 0
SAME KLOBASE
26. 01. 2026 11.33
Nemec je podkupil Čeha in Norvežani da sta glasovala proti s tem je zagotovil 4 mesto ekipe Nemčije.. Torej tudi smučke so bile po naročilu porinjene vse se ve to je bila čista sabotaža slovenske ekipe, gospoda nein bi morali odstaviti iz položaja ker ima preveliko moč saj opravlja v skoki več funkcij....
Odgovori
+4
4 0
Iqos
26. 01. 2026 11.29
Zabuhli alkoholni sindrom
Odgovori
+5
5 0
ZMERNI DESNIČAR
26. 01. 2026 11.29
Ja neka pravila morjo bit mi bi to kar po balakansko mal smuče letajo po skakalnici mal skačejo fantje!!! neka pravila morjo bit... Veliko preveč se da povdarek na to vedno so drugi krivi za naš neuspeh al so sodniki pri nogometu, pri košakri al nas preslabo ocenjujejo na skokih vedno iščemo problem zunaj... sprijaznimo se ta tekma se nebo spremenila upam pa, da bo podkurilo Prevca toliko, da jim pokaže na olimpijskih kako se skače !!!
Odgovori
+1
3 2
gora73
26. 01. 2026 11.28
Dreki germanski🤮
Odgovori
+11
11 0
Cogo
26. 01. 2026 11.28
kakšna šlamastika, da na svetovnem prventvu nimajo stojal, kamor bi tekmovalec postavil smuči. in za to malomarnost plačuje tekmovalec. ali bi bil obsojen za uboj, če bi smuča koga ubila? to je prava kriminalka.
Odgovori
+15
15 0
marker1
26. 01. 2026 11.27
Glavno, da so zmagali Japonci.
Odgovori
+15
15 0
Hvala...
26. 01. 2026 11.26
Pa ti jodlarji so tako speglani v glavah da Adijo
Odgovori
+13
13 0
Tinček25
26. 01. 2026 11.24
Glede na to, da nihče na skakalnici ni vedel, kaj se je pravzaprav zgodilo s smučkami Domna, reakciji tega tipa z besedami NE, NE, NE, da jasno vedeti, da je zadeva zrežirana oz. mu je bilo naročeno, da Domen v nobenem primeru ne sme skočiti, in to dejstvo mu je bilo naročeno še preden so Domnu vrgli smuči v prepad.
Odgovori
+9
9 0
petka5
26. 01. 2026 11.28
Je videl Poljski predskakalec je videl in tudi povedal ima ime in priimek, je znana oseba, poleg tega je Peter Slatnar povedal, da je gor 360° kamera, a da posnetka magicno ni.
Odgovori
+6
6 0
kunccix
26. 01. 2026 11.24
Tukaj v tem športu imajo glavno besedo jodlarji, tako Avstrija kot Nemčija. Glede na njihove finančne vložke v ta vsesplošno “nezanimiv” šport, si jemljejo pravico tihega odločanja kako in kaj. S takšnimi neumestnimi vložki in očitni nadvladi pri odločitvah, izgubljajo še nadaljne navijače, ki ne prihajajo iz dežel jodlanja. Žal
Odgovori
+7
8 1
mptour
26. 01. 2026 11.23
Če bi blo kej kej fer, bi pustili Domnu skočit, pa pol diskvalificirali, če je res njegova krivda. kaj rabijo zdaj pritožbe. Itak nimajo jajc priznat napako.
Odgovori
+11
11 0
petka5
26. 01. 2026 11.32
Ni njegova krivda... uni kontrolor za opremo pravi, da so nekateri puscali smuci tud na,stengah.Torej jasnih pravil, kje se morajo pustiti NI. Ce so smuci zdrsnile iz sotora bi morale ostati na tleh, Domen bi jih pobral in odskakal z njimi. DA NISO OSTALE NA TLEH IN SO ZLETELE PO LETALNICI IN OGROZALE VSE PA JE KRIV ORGANIZATOR, KI NI ZASCITIL USTREZNO TISTEGA PROSTORA in je tako ogrozal tudi vse, ki so bili prisotni na zaletiscu letalnice.
Odgovori
+2
2 0
enapi
26. 01. 2026 11.21
Vzeli smo orla, osvojili posamičen sp v poletih, veliki kristalni globus je praktično v žepu, mali globus bo verjetno tudi pod streho (50 % še je letalnic). Vzamemo še zlato na OI. Potem pa naj imajo to ekipno tkemo.
Odgovori
+17
17 0
enapi
26. 01. 2026 11.21
Verjamem da jih boli.
Odgovori
+10
10 0
bibaleze
