Fis ruskim in beloruskim športnikom prepovedal nastop na ZOI

Ruski in beloruski športniki ne bodo smeli tekmovati kot nevtralni posamezni športniki na kvalifikacijskih tekmovanjih Fisa za olimpijske in paraolimpijske igre 2026 v Milanu in Cortini d'Ampezzo, je na seji odločil svet Fisa.

Medtem ko Mednarodni olimpijski komite (Mok) dovoljuje športnikom iz Rusije in Belorusije, da tekmujejo kot nevtralni posamezniki, tako kot na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024, pa prepušča mednarodnim zvezam posameznih športov proste roke, ali bodo to pravilo uporabile na svojih kvalifikacijskih tekmovanjih.

Fis, krovna svetovna zveza za zimske športe, kot so alpsko smučanje, smučarski skoki, tek na smučeh in nordijska kombinacija, se je zdaj odločilo proti temu.