FIS se brani: 'Krivda je Prevčeva'

Kot je pojasnil Andreas Bauer, je Domen Prevc na vrhu letalnice smuči pustil pri tehnični kontroli, kjer bi nanje moral paziti odgovorni s FIS-a. Vendar se je vodilni v svetovnem pokalu odločil, da bo za smuči poskrbel sam, pri čemer so se mu zaradi hudega sneženja odvalile v dolino.

"Še nikoli nisem videl česa takega. Seveda je to za vse nas šok. Tega ne privoščiš nobenemu," je še dodal tehnični delegat FIS-a. V slovenskem taboru naj bi se pri komisiji tekme zagovarjali, da Prevc ni bil kriv za nastalo situacijo.