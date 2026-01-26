Naslovnica
Zimski športi

FIS se brani: 'Krivda je Prevčeva'

Oberstdorf, 26. 01. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 38

Avtor:
J.B.
Domen Prevc

Velik zaplet na nedeljski ekipni tekmi svetovnega prvenstva v poletih še vedno odmeva. Tehnični delegat mednarodne smučarske zveze Andreas Bauer je za nemške medije pojasnil, da gre krivdo za "izgubljene smuči" pripisati Domnu Prevcu.

Kot je pojasnil Andreas Bauer, je Domen Prevc na vrhu letalnice smuči pustil pri tehnični kontroli, kjer bi nanje moral paziti odgovorni s FIS-a. Vendar se je vodilni v svetovnem pokalu odločil, da bo za smuči poskrbel sam, pri čemer so se mu zaradi hudega sneženja odvalile v dolino.

"Še nikoli nisem videl česa takega. Seveda je to za vse nas šok. Tega ne privoščiš nobenemu," je še dodal tehnični delegat FIS-a. V slovenskem taboru naj bi se pri komisiji tekme zagovarjali, da Prevc ni bil kriv za nastalo situacijo.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Profimedia

Ljubitelji smučarskih skokov podobnega primera ne pomnijo. Bodo pa si številni nemški navijači zapomnili komentatorski odziv na njihovi televiziji. "In zdaj? Oh, šokantno," je komentiral ARD-jev Tom Bartels. Strokovni komentator, legendarni Sven Hannawald, pa je dodal: "Smuči so priletele dol. So morda Domnove?"

Izkazalo se je, da je imel prav. Slovenski šampion tako ni smel nastopiti v prvi seriji, s čimer so upi na novo slovensko kolajno šli po zlu. Iz Smučarske zveze Slovenije so že sporočili, da so se na odločitev komisije pritožili.

Preberi še Molk slovenskih skakalcev in pritožba vodilnih
smučarski skoki poleti oberstdorf domen prevc

Molk slovenskih skakalcev in pritožba vodilnih

KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dacar
26. 01. 2026 08.36
Dober odvetnik in tožba proti organizatorjem!
Odgovori
0 0
Definbahija
26. 01. 2026 08.35
-FIS se brani da je krivda od Domna.... Slovenski primer. -FIS se opravicuje Avstrjiski reprezentanci ker je eden prostovljec smuči XY Avstrjica prevrnil in ao zletele po naletu. Zaradi tuje krivde so dalinAvstrjicu še en skok. Dva scenarija. Realna scenarija. Slovenija jim sedaj , kot bi rekel Tinček Malek" jm in zato nas morajo nekako
Odgovori
+1
1 0
steinar
26. 01. 2026 08.35
Tut če je "krivda" prevčeva je vse skupaj posledica katastrofalno slabe organizacije. Glede na to, da se na 6 kvadratih gnete toliko ljudi in to še na stopnicah, tik pri rampi je totalno zgrešeno. trije skakalci, trije pari smuči, trije funkcionarji štirje delavci, šotor za kontrolo opreme, pa kakšen snemalec in pa primer včeraj še ene par velikih marel...nč čudnega. Še dobro da so dol letele samo smuči in ne kakšen človek
Odgovori
+1
1 0
rumenjak
26. 01. 2026 08.35
edini nacin da nas zje*ejo je da prevcu smuci vzamejo...sami niso dost dobri da zmagajo hehe
Odgovori
0 0
MojsterSplinter
26. 01. 2026 08.33
"Seveda je to za vse nas šok." Ni videti, drugače bi se pristojni odločili pošteno in mu dovolili skočiti.
Odgovori
+2
2 0
Yon Dan
26. 01. 2026 08.33
Drugo serijo bi morali bojkotirati. Vse v FISu bi morali takoj odpustiti.
Odgovori
+4
4 0
Potouceni kramoh
26. 01. 2026 08.33
Smuči mu je namerno potisnil po zaletišču s trkom dežnika eden od nemških organizatorjev.Na tak podel germanski način smo leta 1920 slovenski kmetje že izgubili tut dele koroške čez mejo v Avstriji.
Odgovori
+5
5 0
lepdanvsakdan
26. 01. 2026 08.31
sam je reku v videu gor...k da sm jih jst fuknu...hahaha
Odgovori
+0
1 1
Pomen
26. 01. 2026 08.28
Za to je kriv edino organizator in fis. Ja zakaj pa imajo preverjanje še na vrhu, kot da se med letom kaj zgodi. Ko smo videli včeraj kako nesramno je nekdo pristopil k Prevcu je bilo takoj jasno koliko je ura.
Odgovori
+3
4 1
ZMERNI DESNIČAR
26. 01. 2026 08.26
Na to je treba gledat objektivno... kaj vse bi se lahko pripetilo, če bi te smuči šle par sekund kasneje sicer članek je napisan malo dvoumno moral bi paziti na smuči FIS ampak jih je pazil sam sepravi je odgovornost na Domnu in je prav, da se mu dodeli neka kazen!! kar se tiče pa odlaganja in pomankanje nosilcev za smuči... če so lahko vi stal itekmovalci poskrbeli za njih bi lahko tudi Domen !!!
Odgovori
+0
3 3
waga7
26. 01. 2026 08.25
A Hannawald je pa kr vedu da so Dominatorjeve smučke???
Odgovori
+2
2 0
razumi če lahko
26. 01. 2026 08.23
Svet gre naprej pač ena šola več ,da se ve kaj vse lahko dejansko gre narobe na žalost je je pač to zgodilo Prevcu ampak glavo pokonci in samo naprej kaj se je zgodilo se je to ni mogoče spremeniti !!
Odgovori
+1
1 0
lokson
26. 01. 2026 08.23
Je Poljski predskakalec lepo povedal, kaj se je zgodilo.
Odgovori
+3
3 0
graf
26. 01. 2026 08.21
prvič slišim da so nekomu smučke "zaradi hudega sneženja odvalile v dolino" !!!??? Nič se ne zgodi samo od sebe Pro+ ! Je pa evidentno da je jodlarjem ta nezgoda prišla kot naročena da so Sloveniji odvzeli možnost dobrega rezultata , zanimivo pa da pri FIS ob toliko funkcionarjih nimajo nikogar ki bi imel smuči na očeh ...
Odgovori
+3
3 0
mptour
26. 01. 2026 08.20
Če bi se to zgodilo nemcu ali avstrijcu, bi ponovili celo serijo.
Odgovori
+6
6 0
ernestocg
26. 01. 2026 08.20
Čeprav tega športa ne spremljam so najbrž pravila jasna in kolikor poznam nemce si take blamaže ne bi dopustili.
Odgovori
-7
1 8
ma96
26. 01. 2026 08.31
In kaj rabiš pol komentirat, če nimaš blage veze o tem športu? Pod trenutnim vodstvom se praktično na vsakem večjem tekmovanju zgodi neke vrste blamaža, ki jo gladko pometejo pod preprogo. V vrhu so pa seveda ravno ljudje nemško-govorečih narodnosti, za katere si tako prepričan, da si tega ne bi dopustili.
Odgovori
+1
1 0
čebelinko
26. 01. 2026 08.19
Zakaj bi pa moral kdo tam stati, samo zato, da smučke drži? Naštimajte stojalo oz. nek nosilec na steno ane, če že morajo biti tam smučke. Na Temuju so po par evrov...
Odgovori
+4
4 0
marhi
26. 01. 2026 08.19
"kjer bi nanje moral paziti odgovorni s FIS-a" in zakaj jih ni pazil?
Odgovori
+2
2 0
Potouceni kramoh
26. 01. 2026 08.16
Holobovo Tinciko poleti ful zanimajo.Včeri je obelodanila da je nooooseeeča in da je spočela od svetega duha.
Odgovori
-4
3 7
cirenij
26. 01. 2026 08.26
Si pa res brihta!
Odgovori
+0
1 1
DirtySanchez
26. 01. 2026 08.11
V planici jjm bomo vrnili in to dvojno.
Odgovori
+7
8 1
