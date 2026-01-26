FIS se brani: 'Krivda je Prevčeva'

Kot je pojasnil Andreas Bauer, je Domen Prevc na vrhu letalnice smuči pustil pri tehnični kontroli, kjer bi nanje moral paziti odgovorni s FIS-a. Vendar se je vodilni v svetovnem pokalu odločil, da bo za smuči poskrbel sam, pri čemer so se mu zaradi hudega sneženja odvalile v dolino.
"Še nikoli nisem videl česa takega. Seveda je to za vse nas šok. Tega ne privoščiš nobenemu," je še dodal tehnični delegat FIS-a. V slovenskem taboru naj bi se pri komisiji tekme zagovarjali, da Prevc ni bil kriv za nastalo situacijo.
Ljubitelji smučarskih skokov podobnega primera ne pomnijo. Bodo pa si številni nemški navijači zapomnili komentatorski odziv na njihovi televiziji. "In zdaj? Oh, šokantno," je komentiral ARD-jev Tom Bartels. Strokovni komentator, legendarni Sven Hannawald, pa je dodal: "Smuči so priletele dol. So morda Domnove?"
Izkazalo se je, da je imel prav. Slovenski šampion tako ni smel nastopiti v prvi seriji, s čimer so upi na novo slovensko kolajno šli po zlu. Iz Smučarske zveze Slovenije so že sporočili, da so se na odločitev komisije pritožili.
