Fis suspendiral vse vpletene v afero skakalni dresi

Fis je sporočil, da je na zahtevo komisije za pritožbe zaradi ugotovitev v dosedanjem poteku preiskave suspendirala trenerja Magnusa Brevika , njegovega pomočnika Thomasa Lobbena , serviserja Adriana Liveltena ter skakalca Mariusa Lindvika in Johanna Andreja Forfanga , slednja sta bila v soboto diskvalificirana po tekmi na veliki skakalnici na SP.

Trener Norveške Magnus Brevik in športni direktor norveške skakalne reprezentance Jan-Erik Aalbu

Obenem so na zahtevo komisije za pritožbe v torek zasegli vse tekmovalne drese, ki so jih Norvežani uporabljali med SP - tako v skakalnem delu kot na tekmah nordijskih kombinatorcev, tako v moški kot ženski ekipi. Vso zaseženo opremo bodo še enkrat temeljito pregledali.

Suspenz peterice je v veljavo stopil takoj, velja pa za vsa tekmovanja pod okriljem zveze in tudi za tekme, ki jih izvaja norveška smučarska zveza, so še dodali pri Fisu.

Zaradi afere v Trondheimu bodo tudi popravili oziroma izboljšali postopke nadzora nad tekmovalno opremo do konca sezone, o konkretnih ukrepih se bodo dogovorili danes zvečer na sestanku vodij ekip pred tekmami v Oslu.

"Situacija je izjemno moteča in pomeni veliko razočaranje. Tako Fis kot neodvisna komisija za pritožbe od konca tedna nenehno trdo delata v široki preiskavi, obenem pa želimo zagotoviti pošten postopek," je dejal generalni sekretar Fisa Michel Vion in dodal: "Za nas šteje le to, da zagotovimo, da v tem športu stoodstotno ni manipulacij. Za dosego tega cilja bomo zelo temeljiti, ne le v tem konkretnem primeru, ampak tudi v panogi na splošno."