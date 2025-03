FIS ugotovila namerne manipulacije z dresi norveških skakalcev

V soboto so svet smučarskih skokov obkrožili videoposnetki poljskega novinarja, ki prikazujejo, kako osebje norveške reprezentance manipulira z dresi svojih skakalcev in izrezuje čipe Mednarodne smučarske zveze FIS.

Avstrija, Slovenija in Poljska so vložile protest in zaradi domnevno nepravilnih dresov zahtevale diskvalifikacijo Norvežanov. Vodstvo norveške ekipe je obtožbe zavrnilo, prav tako kontrolor Fisa. Nadzornik materiala Christian Kathol je pred tekmovanjem na nemški televiziji ARD pojasnil, da so preverili vse kombinezone in potrdili, da so v skladu s pravili.