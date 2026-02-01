Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

FIS zagrozil s kaznimi zaradi sovražnega govora, SZS se je odzvala

Ljubljana, 01. 02. 2026 20.15 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
A.M. STA
Ulovljena Prevčeva pobegla smučka

Potem ko so v petek iz FIS-a zaradi žaljivih komentarjev na račun svojih sodelavcev in članov vodstva zveze po svetovnem prvenstvu v poletih sporočili, da so odprli preiskavo, so se odzvali pri slovenski zvezi SZS in poudarili, da obsojajo vsakršno obliko sovražnega govora.

Po nedavnem SP v poletih v Oberstdorfu, ko je Domen Prevc po zapletu s smučmi ostal brez prvega nastopa na ekipni tekmi, so pri FIS-u zabeležili val žaljivih komentarjev v Sloveniji. "Takšno obnašanje je v nasprotju s spoštovanjem in fair playem, na katerih temeljijo smučarski skoki in vsa družina športov na snegu," so sporočili in se odločili, da uvedejo preiskavo. Če bodo odkrili povezavo s skakalci, grozijo tudi izključitve s tekmovanj, v primeru, da so vpleteni predstavniki slovenske zveze SZS, pa FIS napoveduje še ostrejše disciplinske ukrepe.

Preberi še Po aferi pobeglih smuči FIS v preiskavo sovražnega govora v Sloveniji

Pri slovenski zvezi so v sporočilu za javnost zapisali, da "na Smučarski zvezi Slovenije ostro in brez zadržkov obsojamo vsakršno obliko sovražnega govora, groženj ali neprimernega vedenja do kogarkoli, ne glede na okoliščine ali vpletene posameznike". Obenem so se slovenski javnosti zahvalili za številna sporočila podpore, razumevanja in zaupanja. "Podpora navijačev, ljubiteljev smučanja in širše javnosti nam veliko pomeni ter potrjuje, kako močno so šport, vrednote in skupnost prepleteni v slovenskem prostoru," so še zapisali.

Domen Prevc je ostal brez skoka v prvi seriji.
Domen Prevc je ostal brez skoka v prvi seriji.
FOTO: Profimedia

Naj spomnimo, na ekipni tekmi v poletih pred tednom dni so se smuči prvega skakalca zime, zmagovalca novoletne turneje in svetovnega prvaka zapeljale po naletu v trenutku, ko se je na start pripravljal Norvežan Marius Lindvik. Kljub temu, da je Prevc ob koncu prve serije dobil nov par smuči, mu je vodstvo tekmovanja prepovedalo nastop, s tem pa je slovenska ekipa, ki je sodila v krog favoritov za kolajne, izgubila možnost boja za najvišja mesta.

Preberi še 'Sramota za FIS, sramota za Oberstdorf ... ker to se ne dela!'

Iskanje razloga, zakaj so smuči ušle po skakalnici, ni dalo jasnega odgovora in zato so se pojavila različna mnenja o krivcu in nepoštenem ravnanju odgovornih pri FIS-u. Te nejasnosti pa so na družbenih omrežjih sprožile val komentarjev, med katerimi jih ima del tudi žaljivo vsebino. Pri SZS zato pozivajo vse, ki se zaradi sovražnega govora, groženj ali drugih oblik pritiskov počutijo ogrožene, naj takšna dejanja nemudoma prijavijo policiji. Pri SZS so sicer po SP v poletih na FIS naslovili uradno pritožbo v zvezi z incidentom na moštveni tekmi v Oberstdorfu. Tudi zato, ker je, kot je pojasnil direktor zveze Uroš Zupan, krovna zveza zaradi diskvalifikacije Prevca utrpela materialno škodo.

smučarski skoki fis szs sovražni govor

Prevc na mini letalnici prijadral do nove zmage, Lanišek sedmi

Danci novi evropski rokometni prvaki

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mr.poper
01. 02. 2026 21.22
Fis predstavlja duhovno nemoč odločanja v danem trenutku ,zato bi bilo spodbudno in pravično ,da zamenjajo nesposoben kader na samem štartu . Tja pa postavit ljudi ,ki so sposobni prisebno odločat o takšnih in podobnih zapletih , saj to ni čuvanje ovc za katere so nekateri usposobljeni !
Odgovori
0 0
Cobra007
01. 02. 2026 21.20
Kako so pa imeli oni poskrbljeno za varstvo skakalcev?? To jih je za vprašat! Da očitno tam lahko vsak hodi in dela po svoje! Naj uvedejo preiskavo, pa naj pokažejo posnetke kraja, kaj se je tam dogajalo! Samo ne mi reč, da cel prostor ni pokrit s kamerami!
Odgovori
0 0
iziizi
01. 02. 2026 21.20
VAUUUU TO JE PA ZNANO KO TI NEKDO NAREDI KRIVICO IN SE UPREŠ TE PO TEM OZNAČIJO Z SOVRAŽNIM GOVOROM RES ČIST SLONENSKO POLITIČNO DOBER SE UČIJO OD NAŠIH POSLANCEV
Odgovori
0 0
kovanec
01. 02. 2026 21.19
Hišo se pometa zgoraj navzdol. Torej naj FIS najprej svoje napake razišče.
Odgovori
0 0
lakala28
01. 02. 2026 21.16
Tako to gre: napad je najboljša abramba. Zagnojeni FIS sedaj napada komentatorje zblojenih in grotesknih ukrepov v Oberstdorfu, namesto, da bi se ukvarjali z lastnimi absurdi. Pokvarjenci na kubik, pričakovano. Zanimiv bo epilog.
Odgovori
+4
4 0
Delavec_Slo
01. 02. 2026 21.16
Bo nesposobna Fajonka tole uredila!
Odgovori
+2
2 0
voja
01. 02. 2026 21.15
Kakšni zamerljivci. Ko pa smo mi poslušali tisti “Nein, nein”… No, želim reči da ni čudno, da se kdo odzval zelo čustveno. Namesto da bi FIS naredil korak k našemu skakalcu, so ga odrinili in s tem pokazali svojo pravo barvo.
Odgovori
+6
6 0
MESE?AR
01. 02. 2026 21.15
Kam so ostali tekmovalci naslanjali smuči pri kontroli in nobenemu niso padle ? Zakaj ne pokažejo posnetka ??
Odgovori
+2
2 0
tavbix
01. 02. 2026 21.11
Se bodo še naposlušali slovenske himne 😄
Odgovori
+8
8 0
Enakopraven
01. 02. 2026 20.48
Nein,nein, nein🤚
Odgovori
+5
5 0
Enakopraven
01. 02. 2026 20.45
mogoče moramo pisati v nemscini
Odgovori
+5
5 0
slovenc59
01. 02. 2026 20.25
Ker drugače ne gre bodo naše enostavno nagnali, pol pa bodo zmagovali njihovi......Ko bi mi vedeli, kako jih žre ko jim Domen ne da dihati ?!?!
Odgovori
+11
11 0
bibaleze
Portal
Nečakinja Nataši Bokal: Bila si moj tretji starš
Družina je bila vedno njena prioriteta
Družina je bila vedno njena prioriteta
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Najstnik iz Hrastnika osvojil Avstralijo
Najstnik iz Hrastnika osvojil Avstralijo
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Kozorogi bodo zadržani, vodnarji morajo biti iskreni
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, tehtnice iščejo potrditev
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, tehtnice iščejo potrditev
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Tako lepa je hči italijanske igralke
Tako lepa je hči italijanske igralke
vizita
Portal
Pet dodatnih minut gibanja na dan lahko pomembno vpliva na vaše zdravje
Ko ste prehlajeni in vas boli grlo: strokovnjaki priporočajo te čaje
Ko ste prehlajeni in vas boli grlo: strokovnjaki priporočajo te čaje
Delavec, ki je bolečine v hrbtu napačno pripisal nategnjeni mišici
Delavec, ki je bolečine v hrbtu napačno pripisal nategnjeni mišici
Skupni izvor več duševnih motenj: nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Skupni izvor več duševnih motenj: nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
cekin
Portal
'Najbolj sproščen' dobitnik v zgodovini loterije
Delodajalci že pripravljajo odločbe
Delodajalci že pripravljajo odločbe
Trik, ki razkrije lažne popuste
Trik, ki razkrije lažne popuste
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
moskisvet
Portal
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Zakaj se moški v resnici poročijo?
Zakaj se moški v resnici poročijo?
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
dominvrt
Portal
Učinkoviti načini shranjevanja plastičnih vrečk za varnejši in bolj urejen dom
Čudovita cvetlica, ki je nikar ne podarjajte za valentinovo
Čudovita cvetlica, ki je nikar ne podarjajte za valentinovo
Rastline, ki na vrtu naredijo več škode kot koristi
Rastline, ki na vrtu naredijo več škode kot koristi
Za bujno cvetenje morate hortenzije obrezati zdaj
Za bujno cvetenje morate hortenzije obrezati zdaj
okusno
Portal
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506