FIS zagrozil s kaznimi zaradi sovražnega govora, SZS se je odzvala

Po nedavnem SP v poletih v Oberstdorfu, ko je Domen Prevc po zapletu s smučmi ostal brez prvega nastopa na ekipni tekmi, so pri FIS-u zabeležili val žaljivih komentarjev v Sloveniji. "Takšno obnašanje je v nasprotju s spoštovanjem in fair playem, na katerih temeljijo smučarski skoki in vsa družina športov na snegu," so sporočili in se odločili, da uvedejo preiskavo. Če bodo odkrili povezavo s skakalci, grozijo tudi izključitve s tekmovanj, v primeru, da so vpleteni predstavniki slovenske zveze SZS, pa FIS napoveduje še ostrejše disciplinske ukrepe.

Pri slovenski zvezi so v sporočilu za javnost zapisali, da "na Smučarski zvezi Slovenije ostro in brez zadržkov obsojamo vsakršno obliko sovražnega govora, groženj ali neprimernega vedenja do kogarkoli, ne glede na okoliščine ali vpletene posameznike". Obenem so se slovenski javnosti zahvalili za številna sporočila podpore, razumevanja in zaupanja. "Podpora navijačev, ljubiteljev smučanja in širše javnosti nam veliko pomeni ter potrjuje, kako močno so šport, vrednote in skupnost prepleteni v slovenskem prostoru," so še zapisali.

Domen Prevc je ostal brez skoka v prvi seriji. FOTO: Profimedia

Naj spomnimo, na ekipni tekmi v poletih pred tednom dni so se smuči prvega skakalca zime, zmagovalca novoletne turneje in svetovnega prvaka zapeljale po naletu v trenutku, ko se je na start pripravljal Norvežan Marius Lindvik. Kljub temu, da je Prevc ob koncu prve serije dobil nov par smuči, mu je vodstvo tekmovanja prepovedalo nastop, s tem pa je slovenska ekipa, ki je sodila v krog favoritov za kolajne, izgubila možnost boja za najvišja mesta.