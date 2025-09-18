Svetli način
Fis zaostruje kazni v zvezi z manipulacijo opreme

18. 09. 2025

Večina nordijskih smučarjev je ta teden zbranih na olimpijski generalki v dolini Fiemme. Ta gosti tudi druženje novinarjev nordijskega smučanja in biatlona Forum Nordicum, kjer je Mednarodna smučarska zveza (Fis) še enkrat predstavila zaostrene kazni v smučarskih skokih v povezavi z manipulacijo opreme.

Predazzo in Lago di Tesero bosta te dni na novih skakalnicah gostila poletno veliko nagrado smučarskih skakalcev, nordijskih kombinatorcev in tekačev, ki bo pomemben preizkus konec poletja odprtih novih olimpijskih naprav predvsem za skakalce, obenem pa test za organizatorje olimpijskih iger za izvedbo februarskih tekem.

Skakalni šport še vedno pretresa tudi afera norveške reprezentance na domačem svetovnem prvenstvu v Trondheimu in groba manipulacija dresov, poleti pa so se pojavile informacije o kršitvah pravil tudi drugod. Poletna velika nagrada je zato tudi pomembna generalka tako za prireditelje kot Fis.

Tekmovalni direktor smučarskih skokov pri Fisu Sandro Pertille je na Forumu Nordicumu v Cavaleseju potrdil, da so na Fisu že posodobili testiranje in čipiranje dresov, obenem pa posodobili tudi kazni. Te bodo praktično nogometne, saj bo tekmovalec za kršitev pravil najprej prejel rumeni karton, ob ponovitvi prekrška pa rdečega. V primeru grobe kršitve sledi izključitev.

Rdeči karton ob izključitvi po novem pomeni avtomatično takojšnjo izključitev in prepoved nastopa tudi naslednji konec tedna, njegova reprezentanca pa na tekmo ne bo mogla poslati drugega skakalca, ampak se ji kvota na naslednji tekmi avtomatično zmanjša za eno mesto.

Prvotni načrt je predvideval, da bi tekmovalec lahko v primeru drugega rumenega kartona isti konec tedna še nastopal na primer na nedeljski tekmi, in bil kaznovan na naslednji postaji. Zdaj bo kaznovan na obeh prizoriščih. Novost bo tudi kontrola dresov po tekmi, kjer bosta podrobno opremo testirala kar dva nadzornika. Sistem kazni in nadzora bo veljal tudi v celinskem pokalu in pokalu Fisa.

