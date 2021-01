Slovenska zveza napovedala novo pritožbo na kazen Lampičevi

'Nenameren stik'

SZS bo pred krovno smučarsko organizacijo stopila z argumenti, da je Lampičeva "že prehitela švicarsko tekmovalko, ko je prišlo do nenamernega stika".

"Tekmovalec lahko med prehitevanjem po smuku (velika hitrost, zmanjšana možnost zavestne kontrole gibanja, ni možno primerjati s tekom na ravnini) zagotavlja svoj način vožnje v skladu s pravilom 343.10.2, dokler s telesom varno ne prehiti sotekmovalca,"so zapisali in dodali, da je v tem pogledu pomembno, da je nato " zaradi velike hitrosti tekmovalec osredotočen na svojo vožnjo".

"Tako lahko ravna le na osnovi lastnih občutkov, kar pomeni, da po prehitevanju ne more zavestno kontrolirati položaja sotekmovalca za seboj in postavitve zadnjega dela lastnih smuči med zavojem. V takem primeru tekmovalec zavestno ne more več voziti v skladu z omenjenim pravilom, tako tekmovalcu za seboj ne more zagotavljati popolnoma varne vožnje v zavoju in sam nadaljuje vožnjo v skladu z izbiro linije in proge. V času prehitevanja je Anamarija ravnala v skladu s pravilom. Smatramo, da v tem primeru uporaba omenjenega člena ni pravilna,"so še dodali.