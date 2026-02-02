FIS zavrnil pritožbo SZS

"Na SZS bomo odločitev FIS-a natančno preučili ter na njeni podlagi pripravili nadaljnje korake v okviru razpoložljivih možnosti," je uvodoma zapisala zveza. Ob tem poudarja, da bodo k zadevi pristopili odgovorno, premišljeno in v skladu z vrednotami športa. "Zveza bo proaktivno naslovila prihodnost smučarskih skokov. Mednarodni smučarski zvezi bomo predlagali ustanovitev posebne delovne skupine, katere naloga bi bila razmislek o spremembah pravil in postopkov, z jasnim ciljem, da smučarske skoke naredimo še bolj privlačne, transparentne in poštene za vse udeležence," so zapisali v današnji izjavi za javnost.

Izpostavili so, da reprezentanca v smučarskih skokih v teh dneh potrebuje predvsem mir in stabilno okolje zaradi prihajajočega vrhunca zimskih olimpijskih iger. "Nanje se športniki in strokovni štab osredotočajo z vso resnostjo in predanostjo. Prav zaradi zaščite ekipe, pa tudi zato, da ne bi kakorkoli vplivali na morebitne nadaljnje postopke, Smučarska zveza Slovenije do nadaljnjega zadeve ne bo dodatno komentirala," so sporočili. Na SZS so se ob dogodkih po koncu SP v poletih še enkrat zahvalili vsem navijačem, športni javnosti in partnerjem za podporo, zaupanje in razumevanje: "Prepričani smo, da lahko tudi v zahtevnih trenutkih ostanemo zavezani spoštovanju, dialogu in dolgoročnemu razvoju športa."

SZS je pred dnevi na FIS naslovila uradno pritožbo v zvezi z zapletom na ekipni tekmi SP v poletih, na kateri so se smuči svetovnega prvaka Domna Prevca odpeljale po zaletišču letalnice navzdol, kasneje pa se je v javnosti vnela burna razprava o dogajanju na vrhu letalnice, postopkih po nesrečnem dogodku ter tudi o iskanju krivcev. Takrat je zveza zapisala, da so dogodki in odločitve, sprejete med potekom tekmovanja po njihovem mnenju sprožili "resne dvome o enakopravnosti pogojev, doslednosti pri uporabi pravil ter transparentnosti odločanja v ključnih trenutkih tekme".

SZS je nato na FIS naslovila tudi uradno pritožbo, ker je zveza zaradi prepovedi nastopa Prevca v prvi seriji ekipne tekme utrpela materialno škodo ter ostala brez boja za kolajne. Po številnih negativnih in žaljivih komentarjih je Fis kasneje grozila tudi s kaznimi zaradi sovražnega govora, o tem pa je tudi SZS v nedeljo podala svoje mnenje in obsodila vsako obliko sovražnega komentiranja.

Pri slovenski zvezi so v sporočilu za javnost zapisali, da "ostro in brez zadržkov obsojamo vsakršno obliko sovražnega govora, groženj ali neprimernega vedenja do kogarkoli, ne glede na okoliščine ali vpletene posameznike".