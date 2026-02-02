Naslovnica
Zimski športi

FIS zavrnil pritožbo SZS

Ljubljana, 02. 02. 2026 12.57 pred 1 uro 2 min branja 46

Avtor:
STA
Domen Prevc je ostal brez skoka v prvi seriji.

Mednarodna smučarska zveza (FIS) je zavrnila pritožbo, ki jo je Smučarska zveza Slovenije (SZS) vložila po dogodkih na svetovnem prvenstvu v poletih v nemškem Oberstdorfu, kjer so se smuči svetovnega prvaka Domna Prevca odpeljale po zaletišču letalnice.

"Na SZS bomo odločitev FIS-a natančno preučili ter na njeni podlagi pripravili nadaljnje korake v okviru razpoložljivih možnosti," je uvodoma zapisala zveza. Ob tem poudarja, da bodo k zadevi pristopili odgovorno, premišljeno in v skladu z vrednotami športa. "Zveza bo proaktivno naslovila prihodnost smučarskih skokov. Mednarodni smučarski zvezi bomo predlagali ustanovitev posebne delovne skupine, katere naloga bi bila razmislek o spremembah pravil in postopkov, z jasnim ciljem, da smučarske skoke naredimo še bolj privlačne, transparentne in poštene za vse udeležence," so zapisali v današnji izjavi za javnost.

Preberi še FIS zagrozil s kaznimi zaradi sovražnega govora, SZS se je odzvala

Izpostavili so, da reprezentanca v smučarskih skokih v teh dneh potrebuje predvsem mir in stabilno okolje zaradi prihajajočega vrhunca zimskih olimpijskih iger. "Nanje se športniki in strokovni štab osredotočajo z vso resnostjo in predanostjo. Prav zaradi zaščite ekipe, pa tudi zato, da ne bi kakorkoli vplivali na morebitne nadaljnje postopke, Smučarska zveza Slovenije do nadaljnjega zadeve ne bo dodatno komentirala," so sporočili. Na SZS so se ob dogodkih po koncu SP v poletih še enkrat zahvalili vsem navijačem, športni javnosti in partnerjem za podporo, zaupanje in razumevanje: "Prepričani smo, da lahko tudi v zahtevnih trenutkih ostanemo zavezani spoštovanju, dialogu in dolgoročnemu razvoju športa."

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Profimedia

SZS je pred dnevi na FIS naslovila uradno pritožbo v zvezi z zapletom na ekipni tekmi SP v poletih, na kateri so se smuči svetovnega prvaka Domna Prevca odpeljale po zaletišču letalnice navzdol, kasneje pa se je v javnosti vnela burna razprava o dogajanju na vrhu letalnice, postopkih po nesrečnem dogodku ter tudi o iskanju krivcev. Takrat je zveza zapisala, da so dogodki in odločitve, sprejete med potekom tekmovanja po njihovem mnenju sprožili "resne dvome o enakopravnosti pogojev, doslednosti pri uporabi pravil ter transparentnosti odločanja v ključnih trenutkih tekme".

SZS je nato na FIS naslovila tudi uradno pritožbo, ker je zveza zaradi prepovedi nastopa Prevca v prvi seriji ekipne tekme utrpela materialno škodo ter ostala brez boja za kolajne. Po številnih negativnih in žaljivih komentarjih je Fis kasneje grozila tudi s kaznimi zaradi sovražnega govora, o tem pa je tudi SZS v nedeljo podala svoje mnenje in obsodila vsako obliko sovražnega komentiranja.

Pri slovenski zvezi so v sporočilu za javnost zapisali, da "ostro in brez zadržkov obsojamo vsakršno obliko sovražnega govora, groženj ali neprimernega vedenja do kogarkoli, ne glede na okoliščine ali vpletene posameznike".

smučarski skoki poleti fis szs domen prevc oberstdorf

KOMENTARJI46

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Definbahija
02. 02. 2026 14.26
Še sami so dokazali da so eni pajacoti pri organizaciji
Odgovori
0 0
blackwizard
02. 02. 2026 14.21
Fis je še enkrat več dokazala kakšna mafija so!!!! Sploh germani. Super bi bilo, da domen in nika poberata vse zlato
Odgovori
+5
5 0
Roko66
02. 02. 2026 14.20
Pa dobro,dajte se umirit, ker so OI pred vrati! To je že zgodovina, če boste še drezali(SZS) nam bodo Domna na OI diskvalificirali zaradi... predolgih las ali kaj podobnega!
Odgovori
+0
2 2
SpamEx
02. 02. 2026 14.16
kva so rekl? Nein nein?
Odgovori
+5
5 0
JOSEPH HAYDN
02. 02. 2026 14.14
Kakšen cirkus je fis dokazuje to, da se grejo lov na čarovnice s preganjanjem nekega kvazi sovražnega govora
Odgovori
+7
7 0
oježeš
02. 02. 2026 14.14
To kar navaja FIS sta dve popolnoma različni zadevi. Ena je, da niso Prevcu dopustili skoka, ker bi ga lahko, pa bi naknadno razpravljali o upravičenosti ali diskvalifikaciji. Čisto nekaj drugega je glede sovražna govora s čimer tekmovalna ekipa nima popolnoma nič. Oni se niso niti tako nesramno obnašali, kot se je švicarski delegat. In, če bodo kaznovali naše, naj potem tudi tistega delegata in naj mu za naprej dajo vedeti: ne, ne , ne! Tretja zadeva kar je, bi pa morali, če mora skakalec na pregled, zagotoviti prostor, kamor se lahko odložijo smuči, brez, da bi kdo pazil nanje in bi v vsakem primeru ostale v stojalu, razen, če bi jih kdo dvignil in namerno postavil izven stojala. In na koncu, tekmovalci ne morejo vplivati na pisanje ljudi po medijih. Torej, tudi odgovorni niso, ker enostavno nimajo vpliva na objave. Kaj je bil vzrok nesprejemljivemu pisanju, kot trdi FIS, pa sami dobro vedo. Torej je treba odstraniti ljudi, ki povzročajo nesprejemljive posledice in naj se naučijo komunicirati z ljudmi, s kateri imajo opravka.
Odgovori
+5
5 0
borjac
02. 02. 2026 14.08
Fis je zavrnil pritožbo SZS Smučarske zveze Slovenije , presenečeni ??? mislim da v Sloveniji ni nikogar , ki bi bil presenečen , vse v stilu "le komu se boš pritožil če ti Cesar ženo posili"
Odgovori
+8
8 0
petb
02. 02. 2026 14.05
Največja sreča Avstrijcev in Nemcev je, da mama Prevc ne more več roditi otrok.
Odgovori
+7
7 0
SpamEx
02. 02. 2026 14.17
pa da ata Prevc ne skače več
Odgovori
+1
1 0
Teofil
02. 02. 2026 14.05
Komisija ki je preprečila skok Prevcu je bila mednarodna,torej povedali so kakšna so pravila in zadeva je zaključena,ne vem kaj hoče pravzaprav SZS,prerekanje in pravdanje tako kot v politiki in vstrajati v svojem prepričanju,si pač razlagajo pravila po svoje.
Odgovori
+0
3 3
123soba
02. 02. 2026 13.59
Odgovorite z molkom in pustite te zločince na miru. Najbolj jih prizadenejo dobri rezultati slovencev. Vsi poraženci držijo skupaj, avstrijci, nemci in švicarji in naša beseda proti njim ne bo nič.
Odgovori
+12
13 1
mnsandman
02. 02. 2026 14.12
O da, pa še kakšen odgovor, ga dobijo v Planici💯
Odgovori
+6
6 0
oježeš
02. 02. 2026 14.16
Vedno se mora vsak sam potegniti za sebe. V nasprotnem se bodo taki dogodki še pripetili z razmišljanjem, saj lahko delamo kar hočemo, saj tako nima nihče nič proti.
Odgovori
-1
0 1
110166
02. 02. 2026 13.58
Domenprvoščim ti 4 zlate na OI. P.S pa na smučah stoj.
Odgovori
+10
10 0
110166
02. 02. 2026 13.56
ja pa oprostite FIS ker ste imeli delo z nami so nam rekli, da moramo o vas samo lepo govorit.........
Odgovori
+11
11 0
BlankNick
02. 02. 2026 13.53
Pustite zadevo pri miru – je, kar je. Olimpijske igre so pred nami in tekmovalci ne potrebujejo dodatnih "ovir". Dejstvo je, da vsi dobro vedo, da sta Domen in Nika daleč pred ostalimi. Vsi imamo enako mnenje, še posebej pri omembah "fair playa", vendar je pač tako, kot je. Rezultat ne bo spremenjen; kot rečeno, OI so pred nami, zato naj bo fokus usmerjen tja. Upam, da bo FIS dovolj odprt, da bo stopil v akcijo in poskrbel, da v prihodnje do takšnih nesrečnih dogodkov ne bo več prihajalo.
Odgovori
+6
8 2
oježeš
02. 02. 2026 14.20
In zato ker sta daleč pred drugimi tekmovalci, se lahko dela z njima kar se kdorkoli spomni? To ne pije vode. Zakaj se potem velikokrat pritožujejo Avstrijci in Nemci, zdaj pa jih v glavnem pustijo pri miru, ker se bojijo novih pritožb, pa te upravičene ali neupravičene. Treba je narediti halo in zaščititi naše tekmovalce pred samovoljami nekaterih, ki že skoraj sovražijo naše skakalce, ker jim v poštenih borbah vedno izmaknejo njim tako želena mesta v razvrstitavh.
Odgovori
+1
1 0
davboj
02. 02. 2026 13.51
Domnu moči in stabilnosti na OI, ne potrebujemo Arbitra, saj so se na FIS že takrat odločili, Domen pa se jim bo samo priklonil!!!
Odgovori
+7
7 0
JAZsemTI
02. 02. 2026 13.46
Nein je nein! Kaj tem Vindišarjem ni jasno?!
Odgovori
+3
6 3
aviktora
02. 02. 2026 13.44
Pravilno.
Odgovori
+3
3 0
n0rc
02. 02. 2026 13.43
Nehajo naj se obremenjevati kaj je bilo in kako. SZS naj Prevca "zrihtajo" tko, da bo na OI pobral vse 4 zlate. To bo najbolj "peklo" vse organizatorje, FIS, jodlarje in gajgarje, razen Slovencev :)
Odgovori
+15
15 0
Karamazov
02. 02. 2026 13.42
Še dobro, da skače 10m dlje kot vsi
Odgovori
+16
16 0
Tinček25
02. 02. 2026 13.41
NZS mora vložiti tožbo na sodišče.
Odgovori
-6
5 11
Tinček25
02. 02. 2026 13.41
SZS*
Odgovori
+8
8 0
jablan
02. 02. 2026 13.47
Hahaha to ni fuzbal
Odgovori
+0
3 3
Japa Jade
02. 02. 2026 13.36
Trenutno so rezultati v rokah kontrolorjev in žirije in eni in drugi nimajo jasnih pravil, šele potem so skakalci, tu je nekaj hudo narobe. Pa višanje pa nižanje zaleta, kr neki, šou za gledalce, pa kdo pravi, da bo Domen kr vedno iz 4 zaletov nižje imel enakovredne pogoje.
Odgovori
+14
14 0
PomisliNaSonce
02. 02. 2026 13.55
Sj štarta uoraviceni iz vsaj dva naleta nižje...ne vpraš, zakaj prjatu :)
Odgovori
0 0
oježeš
02. 02. 2026 14.22
Pozabil si omeniti še sodnike, ki imajo za A in D vedno neke prioritete in za njih lažje stresajo točke od sebe.
Odgovori
0 0
