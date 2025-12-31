Fis zavrnila obtožbe o nepravilnih vezeh pri Manuelu Fettnerju

Manuel Fettner FOTO: Profimedia

"Vezi so v uporabi že desetletje in imajo ustrezno odobritev. Take vezi uporablja, ker ima drugačne čevlje od ostalih skakalcev. Le s spremembo lahko čevlje sploh uporablja. Vsekakor mu to ne prinaša prednosti," so zapisali pri Fisu. Glavni trener avstrijskih skakalcev Andreas Widhölzl pa je o omenjeni zadevi dejal, da je bilo za prazen nič dvignjenega veliko prahu. V Oberstdorfu je nastal posnetek vezi Manuela Fettnerja, ki so ga nato prejeli številni mediji in začelo se je ugibanje. Norveški časnik Dagbladet je namigoval na "doma narejene, sumljive in morda nedovoljene vezi".

Tudi slovenski strokovnjak Peter Slatnar, proizvajalec vodilne linije skakalnih smuči, pa je po poročanju APA potrdil, da Fettnerjeve vezi ne pomenijo nikakršne prednosti. "Kar malo žalostno je, da mediji, takoj, ko kaj dobijo, ne preverijo dejanskega stanja in vse takoj objavijo. Zelo slabo s strani medijev. Sam s tem nisem obremenjen, saj vem, da je oprema v skladu s predpisi. Meni je vseeno, vseeno pa je škoda, da se te zadeve dogajajo," je dejal 40-letni Avstrijec, ki se bo po sezoni poslovil od športa. Vsekakor je po letošnji aferi z manipulacijo opreme v norveškem taboru na domačem svetovnem prvenstvu v Trondheimu tudi tokratno poročanje medijev pritegnilo veliko zanimanje javnosti. Fis pa je uvedla precej strožje ukrepe pri preverjanju opreme.