Smuka odpovedana, globusa Goggii in Feuzu

Organizatorji zaključka letošnje sezone svetovnega pokala imajo obilo težav z vremenom v Lenzerheideju. Obilica novega snega, sneženje, slaba vidljivost in veter so preprečili že ponedeljkove smukaške treninge, ki so jih nameravali izvesti kar danes pred obema tekmama. Kmalu je bilo jasno, da je bila narava močnejša, in organizatorji so morali odpovedati treninga v obeh konkurencah, nato pa še zadnja smuka v sezoni.

Italijanka Sofia Goggia inŠvicar Beat Feuz,slednji četrtič zapored,sta zmagovalca letošnje sezone v smukaški razvrstitvi in dobitnika malih kristalnih globusov. Goggia (480 točk) je slavila pred Corinne Suter in Laro Gut-Behrami, Feuz (486 točk) pa pred Matthiasom Mayerjem in Dominikom Parisom.