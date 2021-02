Fiva in Naeslundova svetovna prvaka v smučarskem krosu

Alex Fiva je doslej dobil 12 tekem svetovnem pokalu in tudi kristalni globus zmagovalca svetovnega pokala, na velikih tekmovanjih se ni nikoli uvrstil na stopničke, še najbližje temu je bil pred dvema letoma, ko je v kanadskem Solitudu zasedel četrto mesto. Tokrat je v finalu premagal vse tekmece, še najbližje mu je bil branilec naslova Francoz Francois Place , očitno specialist za velike tekme, saj v svetovnem pokalu višje od tretjega mesta ni bil. Tretje mesto je zasedel Šved Erik Mobärg , za malo pa je prvo kolajno za Veliko Britanijo v tem športu zgrešil Oliver Davies .

Alex Fiva, Marc Bischofberger, Romain Detraz in Jean Frederic Chapuis

Pri ženskah je 24-letna Švedinja Sandra Näslund, zmagovalka 15 tekem svetovnega pokala, ponovila uspeh izpred štirih let, domače svetovno prvenstvo pa je bila zanjo prva tekma sezone, saj se je pred njo poškodovala. A svežina in poznavanje proge so ji prineslo prednost pred Švicarko Fanny Smith, ki je letos s 27. zmago postala najuspešnejša tekmovalka svetovnega pokala vseh časov. Svetovna prvakinja iz leta 2013 se je tokrat morala zadovoljiti z drugim mestom, tretja je bila FrancozinjaAlizee Baaron, četrta pa še ena Švicarka, mlada Talina Gantenbein.

Po dolgem času na svetovnem prvenstvu ni bilo slovenskega predstavnika, Filip Flisar, svetovni prvak iz leta 2015, se je letos upokojil.

Izidi, moški:

1. Alex Fiva (Švi)

2. Francois Place (Fra)

3. Erik Mobaerg (Šve)

4. Oliver Davies (Vbr)

5. Reece Howden (Kan)

6. Niklas Bachsleitner (Nem)

7. Johannes Aujesky (Avt)

8. Johannes Rohrweck (Avt)

- ženske:

1. Sandra Naeslund (Šve)

2. Fanny Smith (Švi)

3. Alizee Baron (Fra)

4. Talina Gantenbein (Švi)

5. Courtney Hoffos (Kan)

6. Marielle Berger Sabbatel (Fra)

7. Anastazija Čirtcova (Rus)

8. Alexandra Edebo (Šve)