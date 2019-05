Flisar: Kolegom zastavljam športna vprašanja, oni pa mene sprašujejo o vetrobranskih steklih

Laskavo nagrado SZS za izjemne športne dosežke v pretekli sezoni so poleg Filipa Flisarja na dogodku prejeli še alpski smučarji Štefan Hadalin, Žan Kranjec inIlka Štuhec, deskarji na snegu Tim Mastnak, Žan Košir inRok Marguč, smučar prostega slogaFilip Flisar in telemark smučarJure Aleš.