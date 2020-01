Flisar izpadel že na prvi 'stopnički'

Na Švedskem imajo tekmovalci v smučarskem krosu dvojni spored, dve zaporedni tekmi. Kvalifikacije so bile na sporedu v petek in to za obe tekmi, sobotno in nedeljsko. Edini slovenski predstavnik na Švedskem Filip Flisar je izpadel že takoj v osmini finala. V zadnji, osmi skupini, je bil tretji, pred njim sta bila Šved Viktor Andersson in Britanec Oliver Davies. Za Flisarja je to konec nastopov na Švedskem, saj se na nedeljsko tekmo ni kvalificiral.

V finalu so se pomerili Francoz Francois Place, Kanadčan Leman Brady, Šved Viktorsson in Švicar Ryan Regez. Zmagal je Regez, drugi je bil Brady, tretji Place.