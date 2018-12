Flisar na tretji tekmi sezone izpadel v četrtfinalu

Švicarju Joosu Berryju, Francozoma Bastienuin Jonathanu Midoluje v velikem finalu družbo delal še nemški predstavnik Paul Eckert, ki je bil četrti že na prvi tekmi. Filip Flisarje bil v osmini finala prvi v svoji skupini, potem pa je izpadel v četrtfinalu, kjer je v svoji skupini zasedel četrto mesto.

Mariborčan se je kmalu po startu na vhodu v ovinek zapletel s smučmi sotekmovalca, izgubil ravnotežje, se obdržal na nogah in nadaljeval, a do konca proge ni uspel ujeti tekmecev na progi.

Vplivala je tudi mamina bolezen

"Zdi se mi, da sem danes smučal bistveno bolj suvereno. To je to, kar mi je najbolj pomembno," je po zadnji tekmi v tem koledarskem letu za Val202povedal Flisar. "V športu samozaupanje, samozavest igra najbolj pomembno vlogo in ko to imaš, veš da dobro smučaš, takrat ni problema. Rezultati so enkrat dobri, enkrat slabi. Letos je celo leto posebno, težko. Ko se ti rodi otrok, ti to vzame nekaj fokusa, nato je bila moja mama zelo bolna, kar tudi vpliva na vse. Treningi so bili slabi zaradi pogojev. Še nikoli nisem imel tako težkega začetka sezone. A zdaj so stvari v redu, počutim se dobro, videl sem, da lahko hitro smučam. Zdaj bo še nekaj časa za nekaj dobrih treningov."

Pri ženskah je zmagala Švedinja Sandra Neslund, v petek druga, pred Kanadčanko Marielle Thompson in Švicarko Sanno Lüdi. Zmagovalka prvih dveh tekem sezone Fanny Smithje bila peta. Naslednje prizorišče smučarskega krosa bo švedski Idre Fjall, kjer bodo tekme 19. in 20. januarja prihodnje leto.

Izidi tekme v Innichenu in vrstni red v svetovnem pokalu:

- moški:

1. Joos Berry (Švi)

2. Bastien Midol (Fra)

3. Jonathan Midol (Fra)

4. Paul Eckert (Nem)

5. Reece Howden (Kan)

6. Brady Leman (Kan)

...

15. Filip Flisar (Slo)

47. Blaž Ogorelc (Slo)

- vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Bastien Midol (Fra) 210 točk

2. Jonathan Midol (Fra) 160

3. Brady Leman (Kan) 126

4. Joos Berry (Švi) 121

5. Alex Fiva (Švi) 119

6. Jonas Lenherr 100

...

27. Filip Flisar (Slo) 27

- ženske:

1. Sandra Naeslund (Šve)

2. Marielle Thompson (Kan)

3. Sanna Lüdi (Švi)

4. Marielle Berger Sabbatel (Fra)

5. Fanny Smith (Švi)

6. Mikayla Martin (Kan)

- vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Sandra Naeslund (Šve) 260 točk

2. Fanny Smith (Švi) 245

3. Marielle Thompson (Kan) 190

4. Marielle Berger Sabbatel (Fra) 125