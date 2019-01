Flisar nerazpoložen na prvi tekmi v Idre Fjallu

Prehiteli so ga Francoz Bastien Midol, Nemec Daniel Bohnackerin Avstrijec Johannes Aujesky. V zelo hladnem (-10 stopinj Celzija) in vetrovnem vremenu je nekdanji svetovni prvak, ki je bil 32. že v kvalifikacijah, zaostal že na startu, nato pa ni ogrozil niti tretjega mesta, za to je imel prepočasne smuči.

Midol, tudi vodilni v svetovnem pokalu, je nato nastopil tudi v velikem finalu, kjer je moral premoč priznati Švicarju Alexu Fivi. Poleg njiju sta v finalu nastopila še dva predstavnika Avstrije. Tretji je bil Daniel Traxler, četrti pa Adam Kappacher.

V ženski konkurenci je prvič v sezoni zmagala Nemka Heidi Zacher, druga je bila Kanadčanka Marielle Thompson, tretja pa vodilna v svetovnem pokalu Švicarka Fanny Smith.

Izidi:

- moški:

1. Alex Fiva (Švi)

2. Bastien Midol (Fra)

3. Daniel Traxler (Avt)

4. Adam Kappacher (Avt)

5. Johannes Auesky (Avt)

6. Jean Frederic Chapuis (Fra)

- vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Bastien Midol (Fra) 290 točk

2. Alex Fiva (Švi) 219

3. Jonathan Midol (Fra) 186

4. Jos Berry (Švi) 139

5. Brady Leman (Kan) 135

...

33. Filip Flisar (Slo) 27

- ženske:

1. Heidi Zacher (Nem)

2. Marielle Thompson (Kan)

3. Fanny Smith (Švi)

4. Lisa Andersson (Šve)

5. Brittany Phelan (Kan)

6. Alizee Baron (Fra)

- vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Fanny Smith (Švi ) 305 točk

2. Sandra Naeslund (Šve) 275

3. Marielle Thompson (Kan) 270

4. Heidi Zacher (Nem) 162

5. Alizee Baron (Fra) 146