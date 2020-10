Flisar: Peking zaenkrat ostaja cilj

"Poškodba je sanirana. Trajalo je bistveno dlje kot bi sicer iz enega zelo logičnega razloga. Po poškodbi, ko bi rabil največ terapij in vsega, je enostavno zaradi protikoronskih ukrepov bilo vse zaprto. V tistem ključnem obdobju nisem mogel delati nobenih fizioterapij in jasno zaradi tega se je sama rehabilitacija podaljšala, ker se mi je vse notri zabrazgotinilo. Ampak dobro. To je zdaj sanirano," je dejal 33-letni smučar prostega sloga Filip Flisar, ki je pred petimi leti v Kreischbergu poskrbel za eksplozijo navdušenja, ko je osvojil naslov svetovnega prvaka. Prihodnost športa je prvič, kar pomni, v veliki negotovosti zaradi razlogov, na katere športniki nimajo prav nobenega vpliva. "Zdaj se ponovno soočamo s problemi. Bil sem na snegu v Švici v Saas Feeju, kjer je bilo vse OK, vse super, zdaj pa lahko rečem samo tako, da upam da nam bodo treningi omogočeni še naprej, na kar pa žal nimamo dosti vpliva."



"Meje s Švico so se za nas Slovence zaprle, obvezna je dvotedenska karantena, kar za nas športnike predstavlja velik problem. Glede na to, da imamo 'krosisti' progo samo v Švici, je to za nas kar neprijetna situacija. Kaj naj ...? Sledimo ukrepom, ubogamo, poslušamo in bomo videli kako bo," se je v svojem slogu na prihodnost ozrl verjetno najbolj prepoznavni Mariborčan v smučarskem športu. Flisar je sezono svetovnega pokala po padcu konec januarja na svetovnem pokalu v Idreju Fjallu predčasno končal. Čeprav pregledi na tem švedskem prizorišču niso kazali na hujšo poškodbo, se je v domovini pozneje izkazalo, da so poškodbe mnogo težje, kot se je sprva mislilo. Pregled z magnetno resonanco je namreč pokazal na krvavitve v medenici. "Zaenkrat bolečine ne čutim. Dolgo sem rabil, da sem nazaj dobil moč, predvsem je pa mogoče največji problem to, da, če še enkrat padem, in sicer prav na to mesto, potem lahko pride do malo večjih posledic. To je zdaj največja skrb, da ne odprem ponovno te rane, ampak zaenkrat je vse OK," pravi Flisar. O svetovnem pokalu in o tekmah za zdaj nima kakšnih oprijemljivih informacij. Tradicionalno je uvod v sezono na začetku decembra v Val Thorensu. "Nimamo nobene informacije, tak kot nihče ne ve ničesar, danes živimo vsi v negotovosti. Upamo na najboljše, kar bo pa ni v naši domeni, na žalost," dodaja. Smučarski kros je eden izmed športov, v katerem se peščica domačih privržencev ne more zanašati na domače terene za vadbo ali na domača prvenstva.