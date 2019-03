Flisar končal v bolnišnici s pretresom možganov

Filip Flisar je bil edini slovenski predstavnik na zaključku svetovnega pokala v tej disciplini. V švicarskem Veysonnazu je v osmini finala v svoji skupini zasedel drugo mesto in se zanesljivo prebil v četrtfinale. Tam je imel manj sreče, saj je padel in zasedel zadnje mesto v skupini in končal z nastopi, zasedel je končno 16. mesto na tekmi, v točkovanju svetovnega pokala je bil 18. (190 točk).

Flisar je odšel na pregled v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je utrpel pretres možganov, poškodovano pa ima tudi narastišče mišice v medenici. "Danes sem v prvi vožnji malenkost slabše startal, ker ni bilo veliko možnosti za prehitevanje sem vse stavil na zadnji ovinek, ker sem vedel, da tam lahko pridobim veliko hitrosti. To se je izkazalo za dobro potezo in sem se uvrstil v četrtfinale. Tam sem bolje startal, bil hiter, potem pa je prišel ta skok, ki je bil nekako 'češki'. Neslo nas je zelo daleč in treba je bilo skočiti postrani, pred skokom je bilo treba tudi malenkost zavreti, sam pa sem imel zelo veliko hitrost. Nisem pričakoval, da bo Traxler tako močno postavil smuči počez, rahlo me je zadel in izgubil sem ravnotežje in sledil je ta padec,"je Flisar povedal za spletno stran Smučarske zveze Slovenije.

"Doživel sem pretres možganov in iz medenice mi je odtrgalo narastišče mišice in del kosti, tako da me malo boli in nekaj časa ne bom mogel hoditi. To je znano po prvih pregledih, ko pa pridem domov, me čakajo še nadaljnje preiskave. Na srečo nimam zlomljene medenice, glava pa se bo že zacelila," je direktno iz bolnišnice sporočil še rahlo pretreseni Flisar.

O celotni sezoni pa je Flisar dejal: "V celoti gledano sezona ni bila najboljša, ampak dobro sem smučal na svetovnem prvenstvu, kjer me je moja napaka stala velikega finala. Tudi v Rusiji sem smučal odlično. Na koncu če povzamem, je dobro vsaj to, da sem vsaj na nekaterih tekmah pokazal, da nisem še za v staro šaro."

V finalu so si prva tri mesta razdelili zmagovalec Francoz Jean Frederic Chapuis, drugouvrščeni Kanadčan Brady Leman in tretji Francoz Bastien Midol. Slednji je tudi skupni zmagovalec svetovnega pokala s 756 točkami.