Flisar skozi šivankino uho do izločilnih bojev

Filip Flisar je kvalifikacijah nastopil s startno številko 20 in suvereno opravil s svojo vožnjo. Po dveh zaporednih prizoriščih, ko sta bili progi v Montafonu in Arosi zelo kratki, tekmovalci v Innichenu za eno vožnjo potrebujejo več kot minuto in petnajst sekund, kar ustreza tudi našemu šampionu. Slovenec je postavil čas 1:19.09, kar je ob prihodu v cilj pomenilo 18. mesto. Flisarju postavljen čas ni pomenil mirnega čakanja na konec kvalifikacij, vseeno pa se je izšlo po njegovih željah in ga bomo konec tedna zopet videli v bojih na izpadanje. Do konca kvalifikacij je 32-letnega Slovenca prehitelo še 14 tekmovalcev in izkušeni Mariborčan je zasedel 32. mesto, zadnje ki še vodi v izločilne boje, ki bodo na sporedu jutri in v nedeljo.

Najhitrejši čas kvalifikacij je postavil Kevin Drury, ki se je edini spustil pod mejo 1:17:00. Najbolj sta se mu približala Nemec Florian Wilmsmann in FrancozJonathan Midol.