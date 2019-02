Flisar osmi, Thompsonova svetovna prvakinja v Park Cityju

V polfinalu je Mariborčan spet dobro startal, a ga je Leman hitro prehitel, v boju s Švicarjem Alexom Fivo pa je Flisar potegnil krajšo, do cilja pa ga nato ni mogel več dohiteti, v skupini je zasedel tretje mesto, za sabo je pustil le Šveda Viktorja Anderssona (njegov rojak, branilec naslova, Victor Norberg Oehling je izpadel že v osmini finala). Kot da mu je to vzelo motivacijo, je v malem finalu zasedel zadnje mesto, zaostal je za Francozom Jean Fredericom Chapuisom , Avstrijcem Johannesom Aujeskyjem in Anderssonom.

Filip Flisar , svetovni prvak iz leta 2015, je najprej v osmini finala v svoji skupini zasedel drugo mesto, v ogorčenem boju je premagal Nemca Daniela Bochnackerja in Britanca Olivera Daviesa , zaostal pa za olimpijskim prvakom Bradyjem Lemanom . Tega je nato ugnal v četrtfinalu, v katerem je vodil od starta do cilja, hitrejši pa je bil še od Nemca Floriana Wilmsmanna ter Švicarja Marca Bischofbergerja , lanskega zmagovalca svetovnega pokala.

"Prva vožnja je bila v redu. Dobro sem startal, potem pa naredil manjšo napako v prvem zavoju, kjer sem izgubil nekaj hitrosti in sta me prehitela Kanadčan in Nemec. Bilo je malo napeto, moral sem nazaj prehitevati. Čeprav sem skoraj padel, se je vse izšlo dobro, to je nekako moj stil, da mora biti bolj napeto. Četrtfinale je bila vožnja, ki si jo želim. Vse super, start, vožnja, vse...," je dejal Flisar .

"Tako bi nekako moral voziti ves čas. Potem pa polfinale, mogoče malenkost slabši start, ampak nič za to. Nato pa napaka. Prišel sem Lemanu povsem za hrbet, bil hitrejši od njega. Žal sem bil na njegovi levi strani in nisem več mogel zaviti na desno, preko njegovih smuči. Fiva je takrat prišel na notranjo stran in me prehitel. Kaj naj rečem, moja napaka, ki me je stala še boljšega rezultata in si jo bom zapomnil za vse svoje življenje," je bil kritičen do sebe Flisar, ki se je zavedal priložnosti za še boljši izid.

V velikem finalu je pri moških zmagal Francoz Francois Place, na prejšnjem prvenstvu v Sierri Nevadi pred dvema letoma je osvojil bron) pred Kanadčanoma Lemanom in Kevinom Druryjem, pri ženskah je bila najboljša olimpijska prvakinja iz Sočija Kanadčanka Marielle Thompson pred svetovno prvakinjo iz leta 2013 in letos vodilno v svetovnem pokalu Švicarko Fanny Smithin Francozinjo Alizee Baron.