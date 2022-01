Florida na vrhu lestvice lige NHL

Florida se je po zmagi prebila na vrh lestvice lige NHL s 55 točkami. Toliko jih ima tudi Tampa Bay Lightning. Panterji so večji del naloge opravili že v prvih šestih minutah druge tretjine, ko so povedli s 4:0. Do takrat so po gol dosegli Gustav Forsling, Anthony Duclair, Carter Verhaeghe in Jonathan Huberdeau. Potem pa je v nadaljevanju na sceno stopil še Sam Bennett in dosegel drugi hat-trick v sezoni in tretjega v karieri. Častni gol za Dallas je dosegel Roope Hintz. Sergej Bobrovski je v vratih Panterjev ustavil 29 strelov, napad Huberdeau-Bennett-Duclair pa je skupaj dosegel kar enajst točk za pet golov in šest podaj. Florida je s pomočjo udarnega napada prišla že do 20. zmage na domačem ledu, zabeležila pa je le tri poraze. "V zadnjem času res igrajo neverjetno. Prisotne je veliko kemije," je po tekmi dejal trener Floride, Andrew Burnette. "Na ledu je bilo zabavno. Celotna ekipa je od samega začetka prikazovala pravi pristop. Igrali smo dobro, imeli dovolj energije, obenem pa smo se še zabavali. Na takih tekmah smo najboljši," pa je dejal junak srečanja, Bennett.

Minnesota se je po zmagi s 7:3 proti Anaheimu približala vodilnim mestom na zahodu. Mats Zuccarello je dosegel dva gola in podajo, Kaapo Kähkönen pa je v vratih ustavil 36 od 39 strelov tekmecev. Za zmago je bil odločilen izjemen začetek zadnje tretjine, ko so Minnesotčani s tremi zadetki v prvih 125 sekundah strli Race in povedli s 6:1. Minnesota zdaj zaseda peto mesto na zahodu, na drugo pa se je po 23. zmagi v sezoni prebila ekipa Colorado Avalanche. Ta je v prvi tretjini povedla z 2:0, nato pa je Arizona dosegla tri zaporedne zadetke. V zadnji tretjini je hitro izenačil Andre Burakovsky, odločilni zadetek pa je v tretji seriji kazenskih strelov dosegel Nazem Kadri.

Los Angeles Kingse slovenskega asa Anžeta Kopitarja naslednja tekma čaka v noči na nedeljo, ko bodo gostovali pri moštvu Seattle Kraken.



Izidi:

Florida Panthers – Dallas Stars 7:1

Minnesota Wild – Anaheim Ducks 7:3

Colorado Avalanche – Arizona Coyotes 4:3 (kazenski streli)