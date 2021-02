'Vroči' McDavid vpisal svojo 500. točko v ligi NHL

"To ni najbolj pomembna stvar na svetu, a mislim, da vseeno gre za majhen mejnik in vedno jih je zabavno odkljukati," je dejalConnor McDavid. Ta mejnik je dosegel na svoji 369. tekmi v ligi NHL, prav toliko tekem je potreboval center Pittsburgh PenguinsSidney Crosby, da je dosegel mejnik kot osmi najhitrejši v zgodovini. "Precej smešno je razmišljati o tem," je dejal McDavid: "Je precej posebno. Torej, ja, mislim, smešno je, kako to včasih uspe." McDavid je 18. igralec lige NHL, ki je na manj kot 400 tekmah dosegel 500 točk. Wayne Gretzky je najhitreje prišel do tega mejnika, saj je 500 točk dosegel na le 234 tekmah.

Hokejisti Carolina Hurricanes so šele po podaljšku s 3:4 na domačem ledu izgubili proti ekipi Florida Panthers. Zelo dobro je bil razpoložen Jonathan Huberdeau, ki je na tekmi vpisal tri točke. Zadnjo, ko je poslal plošček v mrežo v tretji minuti podaljška. Kanadski derbi Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators je pripadel Torontu z 2:1 po zaslugi odločilnega zadetka, ki ga je dosegel Alexander Kerfoot za veselje v Scotiabank Areni. Toronto je s 26 točkami na vrhu razvrstitve v ligi NHL.

V Detroitu se je izkazal gostujoči vratarKevin Lankinen, ki je z 29 obrambami zaprl vrata ter povsem onemogočil napad domačih Red Wings. Gostujoči Chicago Blackhawks so slavili z 2:0. Chicago si na vrhu skupine Discover Central 22 točk deli s Florido.

Odvil se je še en kanadski derbi. Ekipa Calgary Flames doma ni bila kos razpoloženi zasedbi Vancouver Canucks, ki je slavila s kar 5:1. Brock Boeser je bil najbolj podjeten francoski Kanadčan z zadetkom in dvema podajama.



Izidi:

Carolina Hurricanes - Florida Panthers 3:4 (podaljšek)

Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 2:1

Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks 0:2

Calgary Flames - Vancouver Canucks 1:5

Edmonton Oilers - Winnipeg Jets 3:2