Florida prevzela vodstvo v ligi NHL

Pri 86 točkah bi bil lahko tudi Boston, ki pa so ga New York Islandersi premagali kar s 5:1. Ekipo iz Massachusettsa je potopil Kyle Palmieri, ki je v uvodni tretjini zadel kar trikrat in v prvi minuti druge prispeval še podajo Andersu Leeju za 4:0.

Boston so po porazu ujeli tudi New York Rangerse, ki so v Torontu izgubili po streljanju kazenskih strelov s 4:3, a je bila točka dovolj, da se poveča gneča na vrhu na vzhodu. Vincent Trocheck je na tekmi zadel dvakrat, pri izvajanju kazenskih strelov pa je zadel vratnico in v četrti seriji zapravil zadnjo priložnost za New York. Tekmo je v korist domačih odločil Max Domi.