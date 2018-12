Forgang dobil tekmo v Tagilu, najboljši Slovenec Timi Zajc na 8. mestu

Norvežan Johann Andre Forfang je na koncu zbral 264,4 točke in le za dve desetinki ugnal Piotra Žylo, ki je skočil 133 in 131 metrov. Tretjeuvrščeni Japonec Ryoyu Kobayashije zbral 262,0 točke za 134 in 130 metrov dolga skoka.

Timi Zajc (131, 123,5 m/235,7) je v finalu za eno mesto poslabšal svojo uvrstitev po prvi seriji, do točk pa so prišli še 14. Domen Prevc (122, 128,5 m/228,5), 19. Jernej Damjan(131, 118 m/223,6) in 25. Anže Lanišek (120,5, 121 m/213,9).

Brez finala je ostal Žak Mogels 50. mestom, že v kvalifikacijah sta brez tekme ostala Tomaž Naglič in Bor Pavlovčič.