Fourcade povečal vodstvo v skupnem seštevku, Fak 14.

Na Bavarskem je odločalo dobro streljanje, saj so Francoz Fourcade, njegov rojak Quentin Fillon Maillet in Nemec Benedikt Dollopravili brez napake, na koncu pa so Francoza ločile tri sekunde, Nemec je zaostal 12. Po drugem streljanju je bil na drugem mestu še en NemecPhilipp Nawrath, ki pa v zadnjem krogu pred več kot 11.000 gledalci ni zmogel enakega tempa kot tekmeci in končal kot sedmi.

Fourcade je slavil že svojo 80. zmago v svetovnem pokalu in 12. v Ruhpoldingu. V skupnem seštevku svetovnega pokala ima zdaj 55 točk prednosti pred rojakom Simonom Desthieuxom, ki je bil danes peti, Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki je zaradi novorojenca izpustil nemški tekmi svetovnega pokala, pa je zdrsnil na tretje mesto.

Brez napake je bil na strelišču tudi Fak, ki pa je v smučini v primerjavi s Fourcadom izgubil 47 sekund in bil 14.Klemen Bauer si je napako privoščil na drugem streljanju in bil 35., blizu točkam pa je bil na 43. mestu tudi Rok Tršan, prav tako 100-odstoten na strelišču. Miha Dovžan je uvrstitev poslabšal na drugem streljanju, ko je moral v kazenski krog dvakrat in zdrsnil na 106. mesto.

Izidi, sprint:

1. Martin Fourcade (Fra) 22:41,5 (0)

2. Quentin Fillon Maillet (Fra) + 3,1 (0)

3. Benedikt Doll (Nem) 12,0 (0)

4. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 22,2 (1)

5. Simon Desthieux (Fra) 23,5 (1)

5. Fabien Claude (Fra) 23,5 (1)

...

14. Jakov Fak (Slo) 47,2 (0)

35. Klemen Bauer (Slo) 1:31,2 (1)

43. Rok Tršan (Slo) 1:38,6 (0)

106. Miha Dovžan (Slo) 3:51,8 (2)

Skupno (10 od 24 tekem):

1. Martin Fourcade (Fra) 447 točk

2. Simon Desthieux (Fra) 392

3. Quentin Fillon Maillet (Fra) 382

4. Johannes Thingnes Boe (Nor) 374

5. Aleksander Loginov (Rus) 359

...

15. Jakov Fak (Slo) 209

52. Klemen Bauer (Slo) 29

64. Rok Tršan (Slo) 16

73. Miha Dovžan (Slo) 6