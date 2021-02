Franciji tekma mešanih parov, Fak in Klemenčičeva 13.

Francoza Antonin Guigonnat in Julia Simon sta zmagovalca današnje štafetne tekme mešanih parov na biatlonskem svetovnem prvenstvu na Pokljuki. Srebro sta osvojila Norvežana Johannes Thingnes Boe in Tiril Eckhoff, bron pa Šveda Sebastian Samuelsson in Hanna Öberg. Slovenska dvojica, Jakov Fak in Polona Klemenčič, je osvojila 13. mesto.

V ospredju se je za zlato kolajno bil srdit boj med Italijo, Francijo, Švedsko, Avstrijo, Ukrajino in Norveško. Po polovici sta vodila Italijana, v zadnji krog pa sta se po polomuDorothee Wierer skupaj podali Eckhoffova in Simonova. icon-expand Jakov Fak FOTO: Biathlon Pokljuka (Matic Klanšek) Prav Wiererjeva je zadnje streljanje namreč začela najbolje, zadela prve štiri tarče, nato pa podlegla pritisku, porabila še vse tri dodatne naboje, a bila neuspešna in morala v kazenski krog ter osvojila še vedno visoko peto mesto. O zlatu sta odločala Norvežanka in Francozinja. Slednja je bila močnejša v teku in Eckhoffovi preprečila četrto zlato kolajno na svetovnih prvenstvih, obenem pa je Norveška v tej disciplini, ki je v programu SP od leta 2019, prvič ostala brez zlata. Srebrn je bil skupaj z rojakinjoJohannes Thingnes Boe. Norvežana sta zaostala 2,8 sekunde. Tretje mesto je Švedski priborila Hanna Öberg, ki je v cilj pritekla 22,6 sekunde za Francozoma. "Občutek je neverjeten. Oba sva imela dobro tekmo, odlično sva tekla na tehničnem spustu. Pri tem sva bila kar dobra," je po zlatu povedal Antonin Guigonnat, Julia Simon, ki je Franciji priborila zlato, pa je dodala: "Bilo je res lepo. Odlično je bilo že v prvem krogu, jaz sem morala le zaključiti začeto delo. V zadnjem krogu s Tiril je bilo precej naporno, ampak res sem vesela. Moj strelski nastop je bil boljši kot v prejšnjih dneh." Jakov Fak je v prvi predaji po enkrat zgrešil tako leže kot stoje in za pokritje vseh tarč potreboval dodatne naboje, Klemenčičevi pa je predal kot četrti. Klemenčičeva v teku ni bila konkurenčna tekmicam, na strelišču pa je za deset tarč potrebovala eno popravo. V drugi del je Fak, ki mu na domačem SP ne gre najbolje od rok, krenil kot 13., pri streljanju stoje pa je moral v kazenski krog po štirih zgrešenih strelih, s čimer je splavala po vodi uvrstitev med najboljšimi desetimi. "Ocena mojega nastopa je dobra, ni pa odlična, če govorim zase. Lahko bi še bolje streljal in bi bilo videti veliko lepše. Vedno želiš čim hitreje odstreljati in popraviš tiste naboje, ki niso bili zadeti. Na zadnjem streljanju sem bil že tako izpraznjen, da sem komaj stal na nogah. Seveda sem si želel hitro zadeti vse, a ni šlo," je po tekmi dejal Fak. Klemenčičeva je v cilj pritekla kot 13. z zaostankom 2:31,8 minute."Danes sem veliko bolj zadovoljna. Vesela sem, da se mi je na strelišču uspelo pobrati po prejšnjih dneh. Edino v stoje bi na drugem streljanju zgrešeni strel lahko popravila že s prvim nabojem, ampak pomembno je, da nisem šla v kazenski krog. Zdaj me čaka dan počitka, potem pa še ženska štafeta. Poskušala se bom umiriti in si zapomniti občutke s strelišča, da jih prenesem še na štafeto." Izidi: mešani pari:

1. Francija 36:42,4 (0+5)

(Antonin Guigonnat, Julia Simon)

2. Norveška + 2,8 (0+9)

(Johannes Thingnes Boe, Tiril Eckhoff)

3. Švedska 22,6 (0+8)

(Sebastian Samuelsson, Hanna Öberg)

4. Ukrajina 35,9 (0+2)

5. Italija 55,2 (1+6)

6. Avstrija 1:03,5 (1+7)

7. Nemčija 1:21,2 (1+10)

8. Kanada 1:24,4 (0+6)

9. Švica 1:50,2 (1+9)

10. Estonija 1:56,4 (1+7) ...

13. Slovenija 2:31,8 (1+10)

(Jakov Fak, Polona Klemenčič)