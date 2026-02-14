Naslovnica
Zimski športi

Francoski kirurg o Vonnovi: Podobne poškodbe lahko zahtevajo amputacijo

Treviso, 14. 02. 2026 13.08 pred 24 minutami 2 min branja 4

Avtor:
24ur.com
Lindsey Vonn po tretji operaciji

Pred ameriško alpsko smučarko Lindsey Vonn, ki je ob padcu na nedeljskem smuku utrpela zlom golenice, je še dolgo in naporno okrevanje. Kirurg, ki je Američanko v Trevisu že trikrat operiral, je z njenim napredkom zadovoljen, francoska ortopedska specialista pa sta opozorila, da lahko podobne poškodbe zahtevajo celo amputacijo.

Lindsey Vonn po tretji operaciji
Lindsey Vonn po tretji operaciji
FOTO: Instagram

Lindsey Vonn je po nedeljskem padcu prestala že tri operacije, njen kirurg Stefano Zanarella pa je z okrevanjem in oskrbo, ki jo je deležna šampionka, zelo zadovoljen.

"Ponosni smo, da smo se spopadli s tako občutljivo situacijo, ne da bi zanemarili druge vsakodnevne nujne primere," je povedal za Corriere del Veneto. "Osebje je usposobljeno in pripravljeno na posredovanje, tega zapletenega primera pa smo se lotili z ekipo strokovnjakov, ki je usklajevala vsak korak njenega okrevanja."

Preberi še Oglasila se je Lindsey Vonn: 'Potrebovala bom vsaj še dve operaciji'

Američanka je medtem na družbenih omrežjih sporočila, da počasi prihaja k sebi in se začenja počutiti bolje, kar je njenega kirurga zelo razveselilo.

"Besede pacientke nas navdajajo s ponosom, tudi zato, ker smo se spopadli z občutljivo in dolgotrajno zdravstveno situacijo. Posvetili smo se ji s predanostjo, kakršne je deležen vsak pacient, ne da bi na nas vplivalo dejstvo, da je večkratna prvakinja."

Je pa Vonnova sporočila, da jo čakata vsaj še dve operaciji, eno bo prestala v Trevisu, drugo pa po povratku v domovino.

Padec Lindsey Vonn
Padec Lindsey Vonn
FOTO: AP

Da je njena poškodba zelo resne narave, pa je v izjavi za francoski RMC Sport dejal francoski ortopedski kirurg dr. Bertrand Sonnery-Cottet. Kot pravi, podobne poškodbe včasih zahtevajo celo amputacijo.

"Časovnica okrevanja je precej nepredvidljiva. Minilo bo več mesecev, preden bo lahko spet normalno hodila," je dejal specialist iz Lyona.

Poudaril je, da je glavni cilj zdaj predvsem ohraniti nogo in njeno osnovno funkcionalnost. "Nismo še v fazi, ko se lahko pogovarjamo o vrnitvi k smučanju na visoki ravni. Nekatere poškodbe, kot je njena, se lahko končajo celo z amputacijo," je razložil priznani ortopedski kirurg.

"Pomembno je razumeti, da je njena poškodba izjemno resna in ji bo povzročala težave vsaj mesece, lahko pa ji pusti celo vseživljenjske posledice," je Sonnery-Cottet še poudaril za RMC Sport.

Preberi še Zakaj ima Lindsey Vonn okoli noge ovito veliko kovinsko napravo?

Podobno oceno je v pogovoru za L'Equipe podal tudi ortopedski kirurg Nicolas Baudrier. Na podlagi fotografij iz bolnišnice, ki prikazujejo kovinski zunanji fiksator, vstavljen v nogo Američanke, sklepa, da je smučarka utrpela zelo resno poškodbo z dolgoročnimi posledicami.

"Verjetno je šlo za zdrobljen zlom in več razdrobljenih kostnih fragmentov z možno poškodbo kože, živcev ali mišic, kar povečuje resnost poškodbe in otežuje zdravljenje," je razmišljal Baudrier in dodal, da mlada oseba običajno potrebuje približno eno leto, da si popolnoma opomore po tako hudi poškodbi, pri čemer pa trajne posledice niso izključene.

olimpijske igre zoi 2026 alpsko smučanje lindsey vonn

Ukrajina izključenega skeletonista sprejela kot junaka

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
14. 02. 2026 13.37
Kar je iskala to je dobila. Bosta skup z Dončičem sedela na vozičkih.
Odgovori
+1
1 0
geemale
14. 02. 2026 13.30
en pomemben detajl, ki je zelo pomemben ob naših sočasnih razprtijah, pa ga vsi komentatorji zanemarjajo: športna zvezda, za povrhu američanka je bila operirana v javni (!!!) bolnišnici v italiji, v malo večji vasi z imenom Treviso...
Odgovori
+2
2 0
Stojadina-sportiva
14. 02. 2026 13.30
Zakaj ima Vonova 5 štekarjev nad postlo?
Odgovori
+1
1 0
Nikdar več
14. 02. 2026 13.26
Herminator-ka...?
Odgovori
+1
1 0
