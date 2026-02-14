Francoski kirurg o Vonnovi: Podobne poškodbe lahko zahtevajo amputacijo

Lindsey Vonn po tretji operaciji FOTO: Instagram

Lindsey Vonn je po nedeljskem padcu prestala že tri operacije, njen kirurg Stefano Zanarella pa je z okrevanjem in oskrbo, ki jo je deležna šampionka, zelo zadovoljen. "Ponosni smo, da smo se spopadli s tako občutljivo situacijo, ne da bi zanemarili druge vsakodnevne nujne primere," je povedal za Corriere del Veneto. "Osebje je usposobljeno in pripravljeno na posredovanje, tega zapletenega primera pa smo se lotili z ekipo strokovnjakov, ki je usklajevala vsak korak njenega okrevanja."

Američanka je medtem na družbenih omrežjih sporočila, da počasi prihaja k sebi in se začenja počutiti bolje, kar je njenega kirurga zelo razveselilo. "Besede pacientke nas navdajajo s ponosom, tudi zato, ker smo se spopadli z občutljivo in dolgotrajno zdravstveno situacijo. Posvetili smo se ji s predanostjo, kakršne je deležen vsak pacient, ne da bi na nas vplivalo dejstvo, da je večkratna prvakinja." Je pa Vonnova sporočila, da jo čakata vsaj še dve operaciji, eno bo prestala v Trevisu, drugo pa po povratku v domovino.

Padec Lindsey Vonn FOTO: AP

Da je njena poškodba zelo resne narave, pa je v izjavi za francoski RMC Sport dejal francoski ortopedski kirurg dr. Bertrand Sonnery-Cottet. Kot pravi, podobne poškodbe včasih zahtevajo celo amputacijo. "Časovnica okrevanja je precej nepredvidljiva. Minilo bo več mesecev, preden bo lahko spet normalno hodila," je dejal specialist iz Lyona. Poudaril je, da je glavni cilj zdaj predvsem ohraniti nogo in njeno osnovno funkcionalnost. "Nismo še v fazi, ko se lahko pogovarjamo o vrnitvi k smučanju na visoki ravni. Nekatere poškodbe, kot je njena, se lahko končajo celo z amputacijo," je razložil priznani ortopedski kirurg. "Pomembno je razumeti, da je njena poškodba izjemno resna in ji bo povzročala težave vsaj mesece, lahko pa ji pusti celo vseživljenjske posledice," je Sonnery-Cottet še poudaril za RMC Sport.