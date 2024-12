Francoski mediji: operacija uspela, a Sarrazin ostaja na intenzivnem oddelku

Operacija za dekompresijo intrakranialnega hematoma je potekala "dobro", je sporočila francoska smučarska zveza, poroča francoska tiskovna agencija AFP. " Cypriena Sarrazina so ponoči operirali. Operacija je potekala dobro, trenutno ostaja pod anestezijo ," so sporočili iz zveze in pojasnili, da bodo nadaljnje informacije sporočili "podnevi". Sarrazin je v minuli zimi v smukaškem seštevku svetovnega pokala alpskih smučarjev končal na drugem mestu. Boljši je bil zgolj prvi smučar karavane Švicar Marco Odermatt .

Za tridesetletnikom je bila najboljša sezona v karieri, ko je v skupnem seštevku končal kot peti najboljši smučar. Po Bormiu je zmagal tudi na obeh smukih v Kitzbühlu, dobil pa je tudi superveleslalomsko preizkušnjo v Wengnu. To so bile njegove prve zmage v hitrih disciplinah. Pred tem je pred osmimi leti zmagal na paralelnem veleslalomu v Alta Badii.

Postavil je najboljši čas prvega treninga, tudi na drugem je bil najhitrejši vse do nesrečnega dogodka na ledeni progi, ki je kaznovala vsako napako. Izgubil je nadzor nad smučmi, ob veliki hitrosti pa ga je dobesedno katapultiralo v zrak, zelo trdo je pristal s hrbtom na podlagi, po dolgem drsenju, ko ga je premetavalo kot igračko, so ga ustavile šele zaščitne mreže.

Sarrazin je bil po padcu pri zavesti. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico v Sondalu. Njegov reprezentančni kolega Nils Allegre je bil po dogodku zelo kritičen: "Že 40 let delajo samo nevarne zavoje, med prvim in tridesetim so vsaj štirje takšni. To kaže na pomanjkanje spoštovanja športnikov. Na smuku bom tvegal, a mislim, da je malo več kot leto dni do olimpijskih iger povsem napačno narediti takšno stezo."