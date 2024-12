Marovtu se ni uresničila želja, da bi 'videl' cilj, znova zmagal Kristoffersen

Za domačo publiko je finalna vožnja Stevna Amieza predstavljala še drugi udarec dneva. Prvi je prišel kakšno uro pred startom, ko je svoj nastop odpovedal olimpijski prvak in do danes vodilni v slalomskem seštevku Clement Noel. V to odločitev ga je prisilila poškodba gležnja, ki jo je utrpel v sobotnem veleslalomu.

V odsotnosti Noela je za veselje domačinov v prvi vožnji s startno številko 10 poskrbel Amiez. A to je trajalo zgolj en polčas, saj se je Amiez v drugi vožnji spremenil v tragičnega junaka. Na prelomnici je prehitro vstopil v vratca in zamudil naslednji zavoj ter odstopil.