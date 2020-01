Francozi razred zase, slovenski biatlonci do sedmega mesta

Francoška štafeta je bila tokrat razred zase, odločilno prednost pa so si nabrali v drugi predaji, ko jih je na pot do končnega uspeha popeljal Martin Fourcade. Štafetno palico je 80-kratni zmagovalec tekem za svetovni pokal prevzel z 12 sekundami prednosti pred tekmeci, Simonu Desthieuxu pa je pridobil prednost minute in 19 sekund. Drugi so bili z zaostankom minute in 12 sekund na koncu Norvežani, ki prvič v tej sezoni niso zmagali, tretji pa so bili Avstrijci, ki so za Francozi zaostali minuto in 24 sekund.