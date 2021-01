Francozi v Anterselvi dobili sprint z Norvežani, Slovenci deseti

V napeti tekmi je bil že po prvi menjavi vrstni red Nemčija, Norveška, Rusija, Francija. Vse je kazalo, da so Norvežani v drugi menjavi izpadli iz boja za zmago, ko je moral Johannes Dale v kazenski krog. A grešili so tudi tekmeci, v kazenski krog so zavili tudi Rusi, s čimer so se v boj za zmago vključili še Italijani, Norvežani pa so razliko vztrajno zmanjševali. Francoz Emilien Jacquelinje šel v zadnji krog z majhno prednostjo pred Nemcem Benediktom Dollom, Rus Edvard Latipov je zaostajal osem sekund, Johannes Thingnes Boepa je norveško štafeto od starejšega brata Tarjeija prevzel na četrtem mestu, 18 sekund za Rusijo. Že po streljanju leže je vodstvo prevzel Boe in si pritekel nekaj deset metrov prednosti pred zasledovalci. Popravo na zadnjem streljanju je izkoristil Jacquelin, ki je šel skupaj z Norvežanom v zadnji krog. Odločitev o zmagovalcu pa je padla šele v sklepnem finišu. Na podoben način sta se za tretje mesto udarila Latipov in Doll in tudi Rus je bil v sklepnem napadu uspešen. Francozom Anterselva očitno zelo leži, saj so tukaj slavili že na lanskem svetovnem prvenstvu, ko so prav tako v končnici tekme premagali Norvežane. Jacquelin pa je očitno pravi za dvoboj z Boejem, saj sta se tekmovalca letos že udarila v finišu štafete v Oberhofu, tudi tam je bil Francoz močnejši.

V slovenskem taboru je zadržano začel Rok Tršan, ki je bil soliden na strelišču, a prepočasen v smučini. Jakovu Faku je predal kot 16. Nato se je Fak na streljanju leže boril s puško in sam s sabo. Po treh zgrešenih strelih je moral zadeti vse tri strele, da se izogne kazenskemu krogu. Nadaljevanje je bilo boljše in Miho Dovžana je poslal v smučino na 11. mestu. V sklepnem delu je najprej Dovžan pridobil dve mesti, 20-letni Alex Cisar pa je izgubil le eno mesto in Sloveniji na generalki pred SP, ki bo februarja na Pokljuki, priboril uvrstitev med deseterico.