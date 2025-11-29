Slovenski biatlonci sezono odprli z desetim mestom, biatlonke z 12.

Slovenci preizkušnje niso začeli najbolje, saj je moral Miha Dovžan odteči dva kazenska kroga in nabral več kot dve minuti zaostanka. Jakov Fak je z dvema popravama predal kot 17., še štiri mesta pa je pridobil Toni Vidmar. Lovro Planko, ki se je na progo podal kot zadnji, je Slovence uspel spraviti do končnega desetega mesta, deveto pa izgubil šele po fotofinišu.

Na najvišjo stopničko so stopili Norvežani, ki jih očitno upokojitev bratov Johannesa Thingnesa ter Tarjeija Boeja ni pretirano oslabila. Martin Uldal, Isak Frey, Sturla Holm Laegreid in Vetle Sjoestad Christiansen so se zmage veselili pred Francozi in domačini Švedi.

Četro mesto so zasedli Nemci, s petim mestom pa so kljub dvema kazenskima krogoma presenetili Američani.