Slovenski biatlonci sezono odprli z desetim mestom, biatlonke z 12.

Östersund, 29. 11. 2025 18.25 | Posodobljeno pred 1 uro

Ž.Ž. , STA
Med zadnjimi zimskimi športniki so v olimpijsko sezono krenili biatlonci, sezono so odprli s štafetnimi preizkušnjami. Slovenski biatlonci so zasedli deseto mesto, slovenska ženska ekipa pa dvanajsto. V moški konkurenci so slavili Norvežani, v ženski pa Francozinje.

Jakov Fak
Jakov Fak FOTO: Profimedia

Slovenci preizkušnje niso začeli najbolje, saj je moral Miha Dovžan odteči dva kazenska kroga in nabral več kot dve minuti zaostanka. Jakov Fak je z dvema popravama predal kot 17., še štiri mesta pa je pridobil Toni Vidmar. Lovro Planko, ki se je na progo podal kot zadnji, je Slovence uspel spraviti do končnega desetega mesta, deveto pa izgubil šele po fotofinišu. 

Na najvišjo stopničko so stopili Norvežani, ki jih očitno upokojitev bratov Johannesa Thingnesa ter Tarjeija Boeja ni pretirano oslabila. Martin Uldal, Isak Frey, Sturla Holm Laegreid in Vetle Sjoestad Christiansen so se zmage veselili pred Francozi in domačini Švedi. 

Četro mesto so zasedli Nemci, s petim mestom pa so kljub dvema kazenskima krogoma presenetili Američani.

Slovenske biatlonke sezono odprle z 12. mestom

Lena Repinc
Lena Repinc FOTO: Profimedia

Slovenska ženska štafeta je potrdila, da ima v olimpijski sezoni velik potencial. Zelo povprečen pa je bil predvsem strelski nastop Lene Repinc v prvi predaji, ki je s šestimi popravami na strelišču v obeh položajih z zadnjim strelom reševala ekipo pred kazenskim krogom.

Anamarija Lampič je šla v smučino kot 16., z dvema popravama pri streljanju stoje pa ekipo pripeljala do 10. mesta. Polona Klemenčič je nato na prvem postanku popravljala dva strela, na zadnjem enega, z zelo hitrim tekom pa sestrični Živi predala kot peta.

Ob boljšem strelskem nastopu Repinc bi bila Slovenija ob enakem nastopu tokrat v stiku z vodilnimi, z izjemno priložnostjo za visoko uvrstitev, saj so močno grešile favorizirane reprezentance Švedske, Nemčije in Norveške.

Anamarija Lampič
Anamarija Lampič FOTO: Damjan Žibert

Jasno je bilo, da Slovenija nima enakovredne četrte tekmovalke. Živa Klemenčič je že na prvem streljanju ob dveh popravah izgubila minuto, v drugem po dveh kazenskih krogih 1:20 minute in na koncu zasedla 12. mesto.

V ospredju so bile v drugi polovici tekme dolgo Avstrijke, a je 22-letna Anna Andexer morala celo v kazenski krog in pristala na petem mestu. Prehitela jo je tudi Švedinja Hanna Öberg, ki je zasedla četrto mesto. V ospredju je Lou Jeanmonnot odbila napade Italijanke Hannah Auchentaller in Čehinje Markete Davidove.

biatlon štafeta
