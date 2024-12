Franziska Preuss zmagovalka sprinta, Anamarija Lampič osma

Franziska Preuss je za 7,7 sekunde ugnala Chauveau na drugem mestu, tretja je bila prav tako danes nezmotljiva na strelišču, Norvežanka Karoline Offigstad Knotten (+ 10,1).

Za Preuss, ki so jo v preteklosti velikokrat pestile zdravstvene težave, je bila to druga uvrstitev na stopničke to sezono po tretjem mestu na tekmi s skupinskim startom v Kontiolahtiju.