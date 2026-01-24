Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Miha Hrobat deveti na prestižnem smuku na Petelinjem grebenu

Kitzbühel, 24. 01. 2026 12.54 pred 1 uro 4 min branja 3

Avtor:
STA
Miha Hrobat

Italijan Giovanni Franzoni je zmagovalec prestižnega smuka v Kitzbühelu. Za prvo zmago na smukih v svetovnem pokalu alpskih smučarjev je za sedem stotink sekunde ugnal vodilnega smučarja zime Švicarja Marca Odermatta. Odlično se je odrezal Slovenec Miha Hrobat, ki je na smuku vseh smukov z devetim mestom prišel do najboljšega izida sezone.

Giovanni Franzoni
Giovanni Franzoni
FOTO: AP

Smuk v Kitzbühelu velja za najprestižnejšega v belem cirkusu. Med "nesmrtnimi", ki so zmagali na tej težki preizkušnji, je na listi novo ime.

Najhitrejši na smuku na Petelinjem grebenu 24-letni Franzoni je s številko dve na startu najvišje postavil hitrostno letvico (1:52,31) za prvo zmago v kraljevski disciplini med elito in kot komaj četrti Italijan, ki mu je to v svetovnem pokalu uspelo v Kitzbühelu po Kristianu Ghedini, Dominiku Parisu in Petru Fillu.

Franzoni je zmagal spektakularno pred 40.000 glavo množico in številnimi vplivneži, med katerimi so bili Arnold Schwarzenegger, Zlatan Ibrahimović, Ingemar Stenmark in Franz Klammer.

Prvo mesto v Kitzbühelu ne zagotavlja le športne nesmrtnosti. Ob velikem pokalu v obliki gamsa in zajetni denarni nagradi 101.000 evrov je najhitrejši smukač deležen še posebne časti. Na eno izmed gondol organizatorji zapišejo njegovo ime.

Franzoni je letos že opozoril nase s tretjim mestom na superveleslalomu v Val Gardeni ter zmago v superveleslalomu in tretjim mestom na smuku v Wengnu. Z zmago na smuku na Streifu pa se je uvrstil v ožji krog kandidatov za olimpijsko slavo februarja na domačem hribu v Bormiu.

V izjemni formi je tudi Marco Odermatt, ki vodi v skupnem, smukaškem, superveleslalomskem in veleslalomskem seštevku. Švicarju je sedem stotink zmanjkalo do dvojčka zmag v Kitzbühelu, potem ko je v petek zmagal v superveleslalomu. Odermatt ima sedem zmag na smukih, a na Streifu v tej disciplini še ni slavil.

Za senzacijo je s startno številko 29 poskrbel Francoz Maxence Muzaton, ki je bil celo na poti do zmage, na koncu pa je z zaostankom 39 stotink sekunde dobil boj za tretje mesto na tej prestižni tekmi. Petintridesetletnik je z zmagovalnega odra za prve smukaške stopničke med elito zrinil Italijana Floriana Schiederja (+0,67).

Letošnji pokal Hahnenkamm je prinesel zadovoljstvo tudi v slovenski tabor. Potrditev je z vrnitvijo med najboljše z devetim mestom dobil Miha Hrobat.

Miha Hrobat
Miha Hrobat
FOTO: AP

Tridesetletni Kranjčan se je na spektakularnem prizorišču sploh prvič letos prebil v deseterico. V tej sezoni je bil pred Kitzbühelom najboljši 13. na superveleslalomu v Copper Mountainu, na smukih pa s 16. mestom v Beaver Creeku.

Nastopil je s startno številko sedem. Hrobat je bil celo med najhitrejšimi na najstrmejših delih terena, kjer gledalcem najbolj zastaja dih. Ciljno črto je prestopil kot četrti, a z zaostankom manj kot sekunde. Od tretjega mesta in četrtnih kariernih stopničk ga je na koncu ločilo 57 stotink.

"V cilju sem si želel videti enko ali pa dvojko, so bili pa trije pred mano hitrejši. Vseeno gre končno za korak v pravo smer. Počutil sem se dobro, vem, kje sem izgubil stotinke. Par odsekov je bilo mogoče malo preveč previdnih, ampak po moje bo rezultat zelo dober, tudi občutki so bili taki kot lani," je bil takoj po nastopu v izjavi za TV Slovenija zadovoljen Hrobat, ki je bil lani na smuku v Kitzbühelu peti.

Znova zaupa v opremo: "Oprema 'štima', z dobrim rezultatom to potrditev 'dobiš v glavo', te potrditve so zmeraj zelo pomembne, da sam pri sebi vem, da sem tam, kjer sem bil lani. Največja tekma v sezoni me še čaka, tako da do takrat se mi zdi, da bom še nadgradil vse skupaj," se je na olimpijski smuk v Bormiu ozrl Hrobat.

Danes je progo Streif od starta do cilja odpeljal tudi drugi Slovenec Martin Čater, ki je z zaostankom 3,07 sekunde dosegel 46. mesto, kar pa je bilo premalo za točke.

V nedeljo bo na progi Ganslern še moški slalom, brez Slovenca na startu. Zadnji smuk pred OI bo konec prihodnjega tedna v Crans Montani.

* Izidi, smuk:

1. Giovanni Franzoni (Ita) 1:52,31

2. Marco Odermatt (Švi) 1:52,38 +0,07

3. Maxence Muzaton (Fra) 1:52,70 +0,39

4. Florian Schieder (Ita) 1:52,98 +0,67

5. Nils Allegre (Fra) 1:52,99 +0,68

6. Niels Hintermann (Švi) 1:53,02 +0,71

7. Dominik Paris (Ita) 1:53,24 +0,93

8. Luis Vogt (Nem) 1:53,26 +0,95

9. Miha Hrobat (Slo) 1:53,27 +0,96

10. Felix Monsen (SWE) 1:53,57 +1,26

...

46. Martin Čater (Slo) 1:55,38 +3,07

smuk Kitzbühel hrobat

Sara Hector zmagovalka veleslaloma na Češkem

Gloria Kornik in Mastnak četrta na avstrijskem Koroškem

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spijuniro Golubiro
24. 01. 2026 14.41
Kao odlični nde
Odgovori
0 0
petka5
24. 01. 2026 14.34
Bravo... koncno se je odprlo malo po vseh tezavah letos.
Odgovori
+1
1 0
Volja
24. 01. 2026 14.10
To pa je lep rezultat. Čestitam! 💪🙌
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Kako Madonna vidi svojo hčerko: zapis, ki je navdušil splet
Kako Madonna vidi svojo hčerko: zapis, ki je navdušil splet
15 minut do milijona besed
15 minut do milijona besed
Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli
Zakaj dober spanec pomeni boljši uspeh v šoli
zadovoljna
Portal
Zvezdnica pod plazom kritik: 'To ni tvoj otrok'
Dnevni horoskop: Dvojčki skrbijo za zdravje, raki so zaščitniški
Dnevni horoskop: Dvojčki skrbijo za zdravje, raki so zaščitniški
Raziskava razkriva, ali je velikost res pomembna
Raziskava razkriva, ali je velikost res pomembna
To je najbolj priljubljen kos oblačila
To je najbolj priljubljen kos oblačila
vizita
Portal
Lahko vsebujejo na tisoče delcev mikroplastike, opozarja nova raziskava
Zakaj Alzheimerjeva bolezen izbriše spomine na najbližje
Zakaj Alzheimerjeva bolezen izbriše spomine na najbližje
Kako izboljšati prebavo po težki hrani
Kako izboljšati prebavo po težki hrani
Rdeče tetovaže lahko sprožijo hude imunske reakcije: primer Poljaka, ki je prestal večletno zdravljenje
Rdeče tetovaže lahko sprožijo hude imunske reakcije: primer Poljaka, ki je prestal večletno zdravljenje
cekin
Portal
Danski potrošniki množično nameščajo aplikacije za izogibanje ameriškim izdelkom
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Kdo so bogati starši Nicole Peltz, soproge Brooklyna Beckhama?
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
moskisvet
Portal
Ločila sta se po 13 letih
To je najdražji Ferrari, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi
To je najdražji Ferrari, ki je bil kadarkoli prodan na dražbi
Tega v hotelski sobi ne bi smeli nikoli uporabljati
Tega v hotelski sobi ne bi smeli nikoli uporabljati
Ste lahko pijani brez alkohola?
Ste lahko pijani brez alkohola?
dominvrt
Portal
Lepi, a nevarni: kako prepoznati nevaren porcelan?
Je steklo res bolj trajnostno od plastike?
Je steklo res bolj trajnostno od plastike?
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
Ko izgubiš žival, izgubiš družinskega člana
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
okusno
Portal
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Piškoti, ki vedno uspejo in so popolni za sladke trenutke vsak dan
Hitro pecivo za lenobe
Hitro pecivo za lenobe
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
voyo
Portal
Zlati sanjski moški: Avstralija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Skrivnosti
Skrivnosti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469