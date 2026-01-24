Miha Hrobat deveti na prestižnem smuku na Petelinjem grebenu

Smuk v Kitzbühelu velja za najprestižnejšega v belem cirkusu. Med "nesmrtnimi", ki so zmagali na tej težki preizkušnji, je na listi novo ime.
Najhitrejši na smuku na Petelinjem grebenu 24-letni Franzoni je s številko dve na startu najvišje postavil hitrostno letvico (1:52,31) za prvo zmago v kraljevski disciplini med elito in kot komaj četrti Italijan, ki mu je to v svetovnem pokalu uspelo v Kitzbühelu po Kristianu Ghedini, Dominiku Parisu in Petru Fillu.
Franzoni je zmagal spektakularno pred 40.000 glavo množico in številnimi vplivneži, med katerimi so bili Arnold Schwarzenegger, Zlatan Ibrahimović, Ingemar Stenmark in Franz Klammer.
Prvo mesto v Kitzbühelu ne zagotavlja le športne nesmrtnosti. Ob velikem pokalu v obliki gamsa in zajetni denarni nagradi 101.000 evrov je najhitrejši smukač deležen še posebne časti. Na eno izmed gondol organizatorji zapišejo njegovo ime.
Franzoni je letos že opozoril nase s tretjim mestom na superveleslalomu v Val Gardeni ter zmago v superveleslalomu in tretjim mestom na smuku v Wengnu. Z zmago na smuku na Streifu pa se je uvrstil v ožji krog kandidatov za olimpijsko slavo februarja na domačem hribu v Bormiu.
V izjemni formi je tudi Marco Odermatt, ki vodi v skupnem, smukaškem, superveleslalomskem in veleslalomskem seštevku. Švicarju je sedem stotink zmanjkalo do dvojčka zmag v Kitzbühelu, potem ko je v petek zmagal v superveleslalomu. Odermatt ima sedem zmag na smukih, a na Streifu v tej disciplini še ni slavil.
Za senzacijo je s startno številko 29 poskrbel Francoz Maxence Muzaton, ki je bil celo na poti do zmage, na koncu pa je z zaostankom 39 stotink sekunde dobil boj za tretje mesto na tej prestižni tekmi. Petintridesetletnik je z zmagovalnega odra za prve smukaške stopničke med elito zrinil Italijana Floriana Schiederja (+0,67).
Letošnji pokal Hahnenkamm je prinesel zadovoljstvo tudi v slovenski tabor. Potrditev je z vrnitvijo med najboljše z devetim mestom dobil Miha Hrobat.
Tridesetletni Kranjčan se je na spektakularnem prizorišču sploh prvič letos prebil v deseterico. V tej sezoni je bil pred Kitzbühelom najboljši 13. na superveleslalomu v Copper Mountainu, na smukih pa s 16. mestom v Beaver Creeku.
Nastopil je s startno številko sedem. Hrobat je bil celo med najhitrejšimi na najstrmejših delih terena, kjer gledalcem najbolj zastaja dih. Ciljno črto je prestopil kot četrti, a z zaostankom manj kot sekunde. Od tretjega mesta in četrtnih kariernih stopničk ga je na koncu ločilo 57 stotink.
"V cilju sem si želel videti enko ali pa dvojko, so bili pa trije pred mano hitrejši. Vseeno gre končno za korak v pravo smer. Počutil sem se dobro, vem, kje sem izgubil stotinke. Par odsekov je bilo mogoče malo preveč previdnih, ampak po moje bo rezultat zelo dober, tudi občutki so bili taki kot lani," je bil takoj po nastopu v izjavi za TV Slovenija zadovoljen Hrobat, ki je bil lani na smuku v Kitzbühelu peti.
Znova zaupa v opremo: "Oprema 'štima', z dobrim rezultatom to potrditev 'dobiš v glavo', te potrditve so zmeraj zelo pomembne, da sam pri sebi vem, da sem tam, kjer sem bil lani. Največja tekma v sezoni me še čaka, tako da do takrat se mi zdi, da bom še nadgradil vse skupaj," se je na olimpijski smuk v Bormiu ozrl Hrobat.
Danes je progo Streif od starta do cilja odpeljal tudi drugi Slovenec Martin Čater, ki je z zaostankom 3,07 sekunde dosegel 46. mesto, kar pa je bilo premalo za točke.
V nedeljo bo na progi Ganslern še moški slalom, brez Slovenca na startu. Zadnji smuk pred OI bo konec prihodnjega tedna v Crans Montani.
* Izidi, smuk:
1. Giovanni Franzoni (Ita) 1:52,31
2. Marco Odermatt (Švi) 1:52,38 +0,07
3. Maxence Muzaton (Fra) 1:52,70 +0,39
4. Florian Schieder (Ita) 1:52,98 +0,67
5. Nils Allegre (Fra) 1:52,99 +0,68
6. Niels Hintermann (Švi) 1:53,02 +0,71
7. Dominik Paris (Ita) 1:53,24 +0,93
8. Luis Vogt (Nem) 1:53,26 +0,95
9. Miha Hrobat (Slo) 1:53,27 +0,96
10. Felix Monsen (SWE) 1:53,57 +1,26
...
46. Martin Čater (Slo) 1:55,38 +3,07
