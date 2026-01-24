Miha Hrobat deveti na prestižnem smuku na Petelinjem grebenu

Smuk v Kitzbühelu velja za najprestižnejšega v belem cirkusu. Med "nesmrtnimi", ki so zmagali na tej težki preizkušnji, je na listi novo ime.

Najhitrejši na smuku na Petelinjem grebenu 24-letni Franzoni je s številko dve na startu najvišje postavil hitrostno letvico (1:52,31) za prvo zmago v kraljevski disciplini med elito in kot komaj četrti Italijan, ki mu je to v svetovnem pokalu uspelo v Kitzbühelu po Kristianu Ghedini, Dominiku Parisu in Petru Fillu.

Franzoni je zmagal spektakularno pred 40.000 glavo množico in številnimi vplivneži, med katerimi so bili Arnold Schwarzenegger, Zlatan Ibrahimović, Ingemar Stenmark in Franz Klammer.

Prvo mesto v Kitzbühelu ne zagotavlja le športne nesmrtnosti. Ob velikem pokalu v obliki gamsa in zajetni denarni nagradi 101.000 evrov je najhitrejši smukač deležen še posebne časti. Na eno izmed gondol organizatorji zapišejo njegovo ime.

Franzoni je letos že opozoril nase s tretjim mestom na superveleslalomu v Val Gardeni ter zmago v superveleslalomu in tretjim mestom na smuku v Wengnu. Z zmago na smuku na Streifu pa se je uvrstil v ožji krog kandidatov za olimpijsko slavo februarja na domačem hribu v Bormiu.

V izjemni formi je tudi Marco Odermatt, ki vodi v skupnem, smukaškem, superveleslalomskem in veleslalomskem seštevku. Švicarju je sedem stotink zmanjkalo do dvojčka zmag v Kitzbühelu, potem ko je v petek zmagal v superveleslalomu. Odermatt ima sedem zmag na smukih, a na Streifu v tej disciplini še ni slavil.

Za senzacijo je s startno številko 29 poskrbel Francoz Maxence Muzaton, ki je bil celo na poti do zmage, na koncu pa je z zaostankom 39 stotink sekunde dobil boj za tretje mesto na tej prestižni tekmi. Petintridesetletnik je z zmagovalnega odra za prve smukaške stopničke med elito zrinil Italijana Floriana Schiederja (+0,67).

Letošnji pokal Hahnenkamm je prinesel zadovoljstvo tudi v slovenski tabor. Potrditev je z vrnitvijo med najboljše z devetim mestom dobil Miha Hrobat.