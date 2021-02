Nova slaba predstava slovenskih smukačev v Ga-Pa, zmagal Paris

Prvi teden prvenstva v Cortini d'Ampezzo bo v znamenju hitrih disciplin. V ponedeljek se bo SP začelo z alpsko kombinacijo za ženske, z dvema Slovenkama na startu Ilko Štuhec in Marušo Ferk, na progi Olympia delle Tofane.

V torek bosta na sporedu superveleslaloma ženska preizkušnja na progi Tofane in moška na novi progi Vertigine. Na startu bodo tudi Slovenci Štuhčeva, Ferkova in Meta Hrovat ter Martin Čater, Boštjan Kline, Miha Hrobat in Štefan Hadalin. V sredo pa še moška kombinacija s Hadalinom, Čatrom, Hrobatom in Nejcem Naraločnikom na startu. V četrtek in petek pa bodo skušali izpeljati smukaške treninge.