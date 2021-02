Garmisch-Partenkirchen odet v avstrijske barve: prvi Kriechmayr, drugi Mayer

Avstrijec Vincent Kriechmayr je v Garmisch-Partenkirchnu dobil sobotni superveleslalom in s tem prišel do osme zmage kariere ter lepe popotnice pred svetovnim prvenstvom v Cortini. Avstrijski uspeh je z drugim mesto dopolnil Matthias Mayer, tretji pa je bil Švicar Marco Odermatt. Slovenci so bili znova skromni, najboljši je bil Miha Hrobat na 25. mestu, točke je z 28. ujel tudi Boštjan Kline.

icon-expand Matthias Mayer je bil drugim, zaostal je le za rojakom Kriechmayerjem. FOTO: AP Vincent Kriechmayr je najboljši čas postavil s startno številko pet (1:12,68 minute). Devetindvajsetletni tekmovalec je osvojil še osmo zmago v svetovnem pokalu, šesto superveleslalomsko. To je bila zadnja tekma v svetovnem pokalu pred svetovnim prvenstvom v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo, ki se bo z žensko alpsko kombinacijo začelo v ponedeljek. Do konca sezone sta na sporedu še dva moška superveleslaloma (Kvitfjell, Lenzerheide). V rdeči majici vodilnega je Kriechmayr, ki ima po petih superveleslalomih 341 točk, drugi jeMatthias Mayer, tretji pa zmagovalec uvodnega superveleslaloma sezone Švicar Mauro Caviezel, ki okreva po poškodbi. Poškodovana sta tudi zmagovalca superveleslaloma v Val Gardeni in Bormiu Norvežan Aleksander Aamodt Kilde in Američan Ryan Cochran-Siegle. Po sobotni smukaški ničli sta se dan kasneje na superveleslalomu dva Slovenca uvrstila v prvo trideseterico. Miha Hrobat je na tretjem superveleslalomu v tej sezoni osvojil točke. Najvišje 17. je bil v Bormiu, v Val d'Iseru je bil 20. Za vrhom je zaostal 1,64 sekunde za 25. mesto. Boštjan Kline, ki je bil pred petimi leti na smuku v Garmischu drugi, je točke osvojil z 28. mestom (+1,71). Martin Čater je odstopil na polovici proge, Nejc Naraločnik je v svetovnem pokalu debitiral z 48. mestom (+3,11). Avstrijci v celoti prevladujejo v superveleslalomu v svetovnem pokalu. Vsega skupaj so zbrali že 83 zmag v tej disciplini. Deset zmag pa imajo na superveleslalomih v Garmisch-Partenkirchnu, ki je po 11 letih znova gostil moško preizkušnjo v tej disciplini. Pred začetkom SP je na vrhu seštevka v svetovnem pokalu z 924 točkami FrancozAlexis Pinturault, ki je konec tedna na Bavarskem izpustil. Na drugo mesto je skočil Odermatt (699), tretji je Avstrijec Marco Schwarz (666). Najvišje uvrščeni Slovenec jeŽan Kranjec na 39. mestu. V superveleslalomskem seštevku je Hrobat 31.