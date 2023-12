Geiger zmagal v Klingenthalu, Lanišek in Kos razdelila 4. mesto

Na njej je bil najboljši Slovenec, Kos pa je s tridesetim mesto osvojil prvo točko v sezoni. "Dva lepa skoka sta mi uspela. Ni me motilo znižanje zaletnega mesta za najboljšo peterico iz prve serije, se je dalo tudi iz njega kaj narediti. Med skokoma sem malo gledal na telefon, to pa je to. Če bi mi predsezono kdo rekel, da bom četrti, bi takoj podpisal. Upam, da sem Robiju (Hrgoti, glavnemu trenerju reprezentance, op. STA) pokazal, da lahko računa name," pa je dejal Kos.

"Spet so prišli nazaj sproščeni in dobri skoki. To je znak, da imam dobro terapevtko, pa tudi dobro sem nastopil. Bilo je vloženega veliko dela . Med serijama se nisem postil motiti, sem imel le običajno proceduro priprave na tekmo. Ni bilo prevelikega pritiska danes, nekaj takega sem občutil že v prejšnji zimi," je za nacionalno televizijo po tekmi povedal Lanišek, šesti na sobotni tekmi.

V prvi seriji je nastopil kot prvi med Slovenci in s 145,7 točke ostal dolgo na čelu. Prehitel ga je šele njegov zadnji rojak Lanišek, a le za 1,6 točke. Domen Prevc, tretji pred tem v kvalifikacijah, tega nastopa v prvi seriji ni ponovil in je bil zadnji med Slovenci. Drug za drugim so pozneje skočili Zajc, Peter Prevc, ki je imel malo težav v ravnotežjem v izteku in je dobil nekaj odbitka pri oceni, ter Lanišek. Slednji je prevzel vodstvo in bil prvi še pred nastopom zadnje trojice serije, iz katere ga je ugnal le Geiger.

Tridesetletni Nemec je imel v lovu na svojo petnajsto zmago v pokalu le točko in desetinko prednosti pred Laniškom in 2,7 pred Kosom, kar je povečalo apetite v slovenskem taboru pred finalom in upanje na prve stopničke v sezoni. Domen Prevc je začel s 27. izhodišča pred finalom in drugi tekmovalni skok dneva opravil veliko bolje kot uvodnega ter vodil tudi po nastopu Zajca, 16. v prvi seriji. Nato je prek zelene črte za vodilni položaj poletel Peter Prevc in 13. mesto zamenjal za 11.

Sledilo je čakanje na nastop zadnje trojice, pred katero je bil na čelu Deschwanden, ki je že tedaj dosegel najboljšo uvrstitev doslej v pokalu. Pred zadnjimi petimi skakalci je tekmovalna žirija še nekoliko znižala startno mesto in ob bočnem vetru ti tako niso imeli dobrih pogojev za nastop. Vodilni v svetovnem pokalu, Avstrijec Stefan Kraft, je končal na devetem mestu in prvič v sezoni ostal brez zmagovalnega odra. Lanišek je kot najboljši Slovenec napredoval na skupno deveto mesto sezone.