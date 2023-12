Geigerju zmaga, Lanišek z daljavo dneva do šestega mesta

"Bilo je neverjetno 'kul'. Res sem se zabaval," je dejal Geiger za televizijo ARD , potem ko se je prvič v sezoni zavihtel na zmagovalni oder: "Nikoli si nisem mislil, da bom kar zmagal." Tudi Kraft po drugem mestu ni bil nič slabe volje. "Bilo je res 'kul' tekmovanje. Mislim, da so bili vsi, ki so si tekmo danes ogledali, lahko res navdušeni," je pojasnil Kraft: "Videli smo veliko dolgih skokov, žirija je danes opravila dobro delo."

Zmagovalni oder je poleg Geigerja in Krafta dopolnil še Japonec Ryoyu Kobayashi (270,7 točke), ki je postal prvi skakalec to zimo na zmagovalnem odru, ki ni iz Avstrije ali Nemčije. Ti dve reprezentanci sta v Ruki in Lillehammerju povsem pometli s konkurenco, pa tudi v Klingenthalu sta dominirali. Tako imata Avstrija (1142 točk) in Nemčija (1128) v pokalu narodov po petih tekmah sezone že preko tisoč točk, tretjeuvrščeni Slovenci pa 409.

V finalu je nastopilo vseh pet Slovencev. Anže Lanišek, ki je bil po polovici tekme na 11. mestu, se je v finalu zbudil, kot je dejal, in napredoval na šesto. "Malo več samozaupanja in sproščenosti, pa je takoj prišel dober nastop, dobri skoki so bili tu. Zelo sem vesel zlasti finalnega skoka, ker me je 'noro' odpeljalo. Uspešen doskok je bil pa le še češnja na torti," je Lanišek pospremil današnji nastop.