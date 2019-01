Koštomaj: To je bila velika Ilkina psihološka zmaga

Mariborčanka Ilka Štuhec je tudi v Garmisch-Partenkirchnu nadaljevala niz vrhunskih uvrstitev v najboljšo peterico na smukih za svetovni pokal. Na progi Kandahar je sicer za 31 stotink sekunde zgrešila stopničke, je pa s petim mestom izenačila najboljšo uvrstitev na tem prizorišču na Bavarskem. "Vsekakor je bila to velika psihološka zmaga po vseh težavah, ki jih je imela na treningih, pa tudi včeraj. Uspela se je zbrati in sestaviti res super vožnjo. Vsekakor bi se dalo še kaj dobiti, bi vseeno rekel, da je to velika zmaga. Zdaj imamo dva dni premora, potem pa pripravo za Maribor, verjetno kar v Mariboru, če se bo dalo, drugače bomo kje drugje poiskali primeren teren in ugodne razmere. V petek bo bodo priprave na startu," je po tekmi dejal trenerIlke Štuhec Grega Koštomaj.



Štuhčeva je prišla v Garmisch s popotnico treh smukaških uvrstitev na oder za zmagovalke. A tega niza na Bavarskem ni nadaljevala. Si je pa vseeno po dveh slabših superveleslalomskih nastopih, odstopu in 22. mestu, prismučala novo vrhunsko uvrstitev, že dvanajsto uvrstitev v prvo peterico na smukih za svetovni pokal. Izenačila je svoj najboljši dosežek v Garmisch-Partenkirchnu, peto mesto na smuku v sezoni 2014/15.