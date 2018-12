Gisin utrpel hude poškodbe, a je zunaj smrtne nevarnosti

Iz švicarske smučarske zveze so sporočili, da je Marc Gisin, ki je grdo padel na sobotnem smuku alpskih smučarjev v Val Gardeni, v stabilnem stanju. Tridesetletnik je zunaj smrtne nevarnosti, zato so ga iz bolnišnice v Bolzanu odpeljali v Švico, kjer bodo v Luzernu opravili dodatne preiskave. Po pisanju časnika Blick, je švicarski smučar utrpel zlom štirih reber, poškodovana naj bi imel tudi pljuča in medenico, a operacija naj ne bi bila potrebna. Imel je tudi pretres možganov in sezona je zanj končana.

Gisin je na kameljih grbinah proge Saslong prekrižal smučke, smučarja je vrglo v zrak, ob pristanku je grdo padel in udaril v trdo snežno površino. Izgubil je zavest, poškodovanega so v bolnišnico po 20 minutah prepeljali s helikopterjem.

Njegovi sestri sta olimpijski šampionki Dominique in Michelle Gisin, slednja je sporočila, da je bratovo stanje stabilno, v soboto zvečer je to potrdila še švicarska zveza. "Njegovo stanje je tako stabilno, da bo premeščen v Švico, kjer bo opravil dodatne preglede. Pričakujemo, da bomo izvide imeli v nedeljo popoldan," je zapisala zveza v izjavi za javnost.